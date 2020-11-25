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Dünya
AA
Haber Giriş: 25.11.2020 - 18:04 | Son Güncelleme:

Avrupa'dan aşılama tarihiyle ilgili müjde geldi

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Avrupa'dan aşılama tarihiyle ilgili müjde geldi
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yıl bitmeden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına başlanabileceğini açıkladı.

Von der Leyen, sosyal medya hesabından, "Tünelin ucunda ışık göründü. İlk AB vatandaşı aralık ayı bitiminden önce aşılanabilir." paylaşımında bulundu.

AB üyesi ülkelerin aşının dağıtımına yönelik hazırlıkları tamamlamaları gerektiğine işaret eden Von der Leyen, aşının salgından "çıkış bileti" olduğunu ifade etti.

Von der Leyen, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Her şey sorunsuz bir şekilde ilerlerse, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) aralık ayının ikinci yarısında BionTech ve Moderna aşılarına şartlı pazarlama izni verebilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

EMA Başkanı Emer Cooke de Kovid-19 aşıları konusunda Noel öncesinde olumlu görüş verebileceklerini açıklamıştı.

EMA HAKKINDA

AB'nin "ilaç düzenleyicisi" olarak bilinen EMA, birlik genelinde insan ve hayvanlara ilişkin ilaç piyasasını düzenliyor. Ürünün güvenilirliğini ve etkisini denetleyen ajans aynı zamanda ilaçların piyasaya sunulup sunulmayacağına karar veriyor. 1995 yılında kurulan ajans herhangi bir ilacın ruhsatının iptal edilmesi için tavsiyede bulunabiliyor.

AB AŞI ANLAŞMALARI

Avrupa'da Öte yandan, AB, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon ve Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, Pfizer ve BioNTech ile 300 milyon, CureVac ile 405 milyon ve Moderna ile 160 milyon doz aşı almak için anlaşmıştı

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