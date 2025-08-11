Avrupa’dan ABD’ye Alaska dosyası… Londra’da yetkililer buluştu

Haberin Devamı

ABD’nin Alaska eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya lideri Vladimir Putin arasında cuma günü gerçekleşecek zirveden çıkacak sonucu tüm dünya merakla beklerken, Washington’ı Ukrayna konusunda kendi pozisyonuna çekmek isteyen Avrupa ülkelerinin Trump yönetimine bir teklif taslağı ilettiği bildirildi. Önceki akşam da geç saatlerde Kiev yönetimine destek bildirisi yayınlayan Avrupalı liderlerin teklifi, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’a iletildi.

‘ÖNCE ATEŞKES SONRA BARIŞ’

ABD Başkanı Trump geçen hafta Putin’le olan görüşmesi ve Ukrayna barışıyla ilgili olarak “toprak takası” formülünün gündeme gelebileceğini söylemişti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski kısa süre sonra “işgalcilere verecek toprağımız yok” diye bu sözlere tepki gösterirken, cumartesi günü İngiltere’nin başkenti Londra’da bir araya gelen Avrupalı ve ABD’li yetkililer alternatif bir plan üzerinde çalıştı. Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre JD Vance, Rubio ve Witkoff’la görüşen üst düzey Avrupalı güvenlik yetkilileri nihai bir barış anlaşması bağlamında kararlar alınmadan önce ateşkes ilan edilmesinin gereğini vurguladı.

Haberin Devamı

GÜVENLİK GARANTİSİ ŞARTI

Rusya’nın Donetsk ve Lugansk bölgesindeki Ukraynalı askerlerin çekilmesi talebine karşılık olarak Rusya’nın da belirli bölgelerden asker çekmesi şartını koşan Avrupa teklifinde en dikkat çeken detay ise Ukrayna’ya güvenlik garantileri. ABD’ye iletilen teklif, Ukrayna’nın nihai barış için toprak tavizi vermesi gerekirse, Kiev yönetimine NATO üyeliği dahil olmak üzere somut güvenlik garantileri şartını masaya koydu. Savaşın bitmesi için Ukrayna’nın NATO üyeliğine kesin ret veren Rusya’nın bu yöndeki bir teklife nasıl yaklaşacağı belirsizliğini korurken, Amerikan basını Londra’daki ABD-Avrupa toplantısında “önemli gelişme” kaydedildiğini yazdı.

ORTAK BİLDİRİ YAYINLADILAR

Londra’daki görüşmelerin ardından İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, Polonya ve Avrupa Birliği Komisyonu ortak bir bildiri yayınladı. Ukrayna’da barış sağlanması için aktif diplomasi, Ukrayna’ya destek ve Rusya’ya baskının gerektiği belirtilen açıklamada, “Ukrayna savaşına giden yolda kararların Ukrayna olmadan alınmayacağını” kaydetti. Öte yandan AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, bugün AB dışişleri bakanlarıyla Ukrayna konulu bir olağanüstü toplantı düzenleneceğini duyurdu.

Haberin Devamı

ABD BASINI: ZELENSKİ’YE DAVET GELEBİLİR

AMERİKAN basını cuma günü ABD-Rusya liderler zirvesine ev sahipliği yapacak Alaska’ya Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin de davet edilmesinin gündemde olduğunu iddia etti. Rus lideri Vladimir Putin’in ABD’li mevkidaşı Donald Trump ile ikili görüşme talep etmesinden dolayı Zelenski’nin bu toplantıya katılmasının beklenmediği ancak Alaska’ya davet edilebileceği ve Trump-Putin görüşmesinin ardından Trump ile Zelenski’nin bir araya gelebileceği aktarıldı.