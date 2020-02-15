Avrupa’daki Türklere saldırı dosyası

TÜRKİYE’nin Suriye’de terör örgütlerine karşı 9 Ekim 2019 tarihinde başlattığı Barış Pınarı harekatının ardından Avrupa’nın birçok ülkesinde PKK yandaşlarının 700’ün üzerinde eylem ve saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırıların 34’ü yaralama, darp, mala zarar vermeyle sonuçlandı. Türk vatandaşlarının yanı sıra dernek ve camilerin de hedef alındığı vurgulanan saldırıların en çok Almanya’da (19) düzenlendiği aktarıldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) hazırladığı dosyada 34 saldırıya yer verildi. Bu saldırıların 19’unun Almanya’da, dördünün Fransa ve dördünün İtalya’da, diğerlerinin de birer kez Norveç,

Finlandiya, Belçika, İngiltere, İsviçre, Makedonya ve Yunanistan’da düzenlendiği aktarıldı.

DOKTORA DA BASKIN

“ DİTİB Mevlânâ Cami (Almanya): Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Mevlânâ Camisi’ne gelen terör örgütü PKK yandaşları, caminin önündeki direğin ipini kesip direkteki Türk bayrağını alarak kaçtılar. Aynı saatlerde lokale saldıran bir grup ise binanın camlarını kırıp içeri yangın söndürme tüpü atarak binaya zarar verdi.

Türk Fahri Başkonsolosluğu’na saldırı (İtalya-Cenova): Cenova kentindeki Türk Fahri Başkonsolosluğu’na PKK yandaşları boyalı saldırı gerçekleştirdi.

Türk doktorun kliniğine saldırı (Almanya-Hamburg): Bir Türk doktorun muayenehanesine saldırı yapıldı. Saldırı sırasında, kliniğe gelen hastalardan ikisi yaralandı.

Araç kundaklama (Almanya-Berlin): PKK yandaşları Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’ne ait diplomatik plakalı bir araç kundaklamıştır.

TOPLU OLARAK MARKETE SALDIRDILAR

Türk vatandaşlarına saldırı (Belçika-Liege): Terör örgütü PKK yandaşları gösteriler sırasında bıçaklı ve kesici aletlerle iki Türk gencini yaraladı.

Türk vatandaşlarına saldırı (Almanya-Nürnberg): Barış Pınarı harekâtını protesto eden terör örgütü PKK yanlısı yaklaşık 1500 kişi, Nürnberg’in güneyinde bulunan Türk marketine saldırdı. Saldırganlar, polisin müdahalesine rağmen market sahibi M.Ş.’nin oğlu Ö.Ş.’nin sopayla başını yardı.

Türk Büyükelçiliği’ne saldırı (Finlandiya-Helsinki): Barış Pınarı harekâtını protesto eden PKK yandaşları, Türkiye’nin Helsinki Büyükelçiliği’nin bulunduğu binanın camlarını kırdı.

MİLLİ MAÇ SONRASI SALDIRI

Türk vatandaşlarına saldırı (Fransa-Mantes-la-Jolie): Türkiye ile Fransa arasında oynanan milli maç sonrası PKK yandaşları üzerinde Türk bayrağı ile seyir halindeki bir araca ve içindeki Türk vatandaşlarına saldırdı.

İşletmeye saldırı (Makedonya-Üsküp): Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te PKK tarafından boyalı saldırı yapıldı. Tarihi Üsküp çarşısında bulunan dükkânlardan birine asılı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan posterine kırmızı boya atılırken, Türkiye aleyhtarı afiş asıldı.

ürk Başkonsolosluğu’na saldırı (Fransa-Nantes): Nantes Başkonsolosluk binasına saldırı düzenlendi. PKK yandaşı saldırganlar, binanın duvarına terör örgütü bağlantılı yazılar yazarken, duvarın bir kısmını yeşile boyadı ve binanın çevresine benzin döktü.

Türk Başkonsolosluğu’na saldırı (Yunanistan-Selanik): PKK yandaşları Selanik’teki Türk Başkonsolosluğu’nun bahçesindeki Atatürk Evi’ne saldırdı.

Türk vatandaşlarına saldırı (İtalya-Pisa): İtalya’nın Pisa Havalimanı’nda PKK yandaşları, Türkiye’ye dönmeye hazırlanan Türk vatandaşlarına saldırdı.

Türk vatandaşlarına saldırı (Norveç-Oslo): PKK yandaşları, içinde bebek de bulunan arabadaki Türk aileye saldırdı.”