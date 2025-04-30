Avrupa’da zorunlu nostalji! Mum ışığında pilli radyo

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İspanya, Portekiz ve Fransa’nın bazı bölgelerini etkileyen geniş çaplı elektrik kesintileri Avrupa kıtasında kaosa yol açtı. Toplu taşıma sitemleri durma noktasına geldi, trenler tahliye edildi, mağazalar ve restoranlar karanlığa gömüldü. Dün sabah saatlerinde elektrik dağıtımının büyük oranda yeniden sağlandığı haberleri geldi.

MARKETLERE HÜCUM

Bazı bölgelerde 20 saat süren kesinti hayatı kısmi felce uğrattı. Yalnızca İspanya’nın başkenti Madrid’de asansörlerde kalanlar için 286 kurtarma operasyonu yapıldı. İnsanlar kesintilerin uzun sürme ihtimaliyle stok yapmak için panikleyerek market ve mağazalara koştu, kasalarda metrelerce kuyruk oluştu. Marketler soğuk dolaplarda muhafaza edilen ürünleri çöpe atmak zorunda kaldı. Mum ve pilli radyo ilk tükenen ürünlerden olurken; sokaklarda tek bir radyodan haberleri dinlemeye çalışan kalabalıklar toplandı.





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TRAFİK IŞIKLARI DURDU

Trafik ışıkları çalışmadı, tren istasyonları ve havalimanlarında yolcular saatlerce bekledi. Lizbon Havalimanı’nda uçuş iptalleri ilan edildi. İspanya’daki bazı tren garlarında ve metro istasyonlarında bekleyen yolcu kalabalığını yönetmek için polis memurları bağırarak anons yapmak zorunda kaldı. Otobüs duraklarında yüzlerce metre kuyruk oluştu. Çok sayıda yolcu geceyi istasyonlarda, havalimanlarında geçirdi. İspanya İçişleri Bakanlığı, kamu düzenini sağlamak ve yollarda kazaları önlemek için ülke genelinde takviye 30 bin polis memuru görevlendirdi.

20 SAAT SONRA SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI

Önceki gece geç saatlerde elektrik kısmen geri gelmeye başlayınca sokaklardan sevinç çığlıkları duyuldu. İspanya hükümeti sabah saatlerinde tüm şebekelerde dağılımın yüzde 99 oranında sağlandığını duyurdu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 35.000’den fazla tren yolcusunun iptallerden etkilendiğini, ülkenin birçok yerinde hizmetlerin tamamen normale dönmediğini açıkladı. Başbakan Sanchez, “Fransa ve Fas ile olan bağlantılar sayesinde elektriği geri getirebildiklerini” söyledi. Portekiz’de ise dün ancak öğle saatlerinde elektrik tedarikinin geri geldiği duyuruldu. Başkent Lizbon’un ana havaalanında aksaklıkların devam edebileceği uyarısı yapıldı. Kesintinin kısa süreliğine yaşandığı Fransa’da da şebeke operatörü RTE, durumun tamamen normale döndüğünü söyledi.

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SORUŞTURMA KOMİSYONU KURULDU, SİBER SALDIRI MI HAVA ŞARTLARI MI

Kesintinin nedeni henüz tespit edilemedi. Sosyal medyada siber saldırılar ve “alışılmadık bir atmosferik fenomen” hakkında söylentiler yayıldı. Ancak hem İspanya hem de Portekiz’de yetkililer, “siber saldırı ihtimalini elediklerini” duyurdu. Portekiz hükümet sözcüsü Antonio Leitao Amaro ön analizin ardından “bu aşamada bir siber saldırıyla bağlantılı hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını” söyledi. Portekiz’in şebeke operatörü REN, İspanyol elektrik şebekesinde “çok yüksek gerilim hatlarında (400 kV) kaydedilen anormal salınımlarla bağlantılı bir arıza yaşanmış olabileceğini” bildirdi. Avrupa Birliği’nin siber güvenlik kolu ENISA, 60 milyon kişiyi etkileyen kesintinin nedenini şimdilik ‘kablo arızası’ olarak tanımladı. İspanya hükümeti, kesintinin nedenlerini bulmak için bir soruşturma komisyonu kurulduğunu bildirdi. Avrupa Komisyonu Sözcüsü Paula Pinho, Avrupa Birliği’nin “benzeri görülmemiş büyüklükteki elektrik kesintisinden dersler çıkaracağını” söyledi.





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Ömürlerinde ilk kez saatlerce teknolojisiz kalan yeni kuşak adeta felç oldu. Kimi köşe bucak internet çeken yer aradı kimi de şarj noktası bulmaya çalıştı.

BAKAN BAYRAKTAR AÇIKLADI

TÜRKİYE’Yİ ETKİLER Mİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, tüm Türkiye’nin merak ettiği “Avrupa’da yaşanan elektrik kesintileri bizi de etkiler mi?” sorusuna, “Şu anda sıkıntıdan etkilenmedik ama bizi etkileyecek boyutta bir sorun. Çünkü biz de Avrupa’nın elektrik sistemine bağlıyız” cevabını verdi. Kesinti yaşayan ülkelerden olayın nedenine ilişkin net bir açıklama gelmediğini vurgulayan Bayraktar, “Kabine’ye bilgi verdim. Bizde sıkıntı olmuyor ama bizi etkileyebilecek boyutta bir şey. Allah’tan biz en uçtayız” ifadelerini kullandı. Kesintinin ana sorumlusunun İspanya olarak görüldüğüne dikkati çeken Bayraktar, “Talep fazla olmayınca rüzgâr ve güneşin aşırı üretimini yönetemediler de deniyor, Fransa’da enterkonneksiyon sistem de kendini emniyete almak için kesmiş. Böyle şeylerden bahsediliyor. Büyük sıkıntı, baya büyük çaplı bir şey” değerlendirmesinde bulundu.