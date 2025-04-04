Avrupa'da zorunlu askerlik adımları: Listeye bir ülke daha eklendi

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Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkenin savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla erkekler için zorunlu askerlik sistemini yeniden hayata geçireceklerini duyurdu. Tusk yaptığı açıklamada, "Bir savaş çıkması durumunda Polonya'daki tüm erkeklerin bu konuda eğitilmiş olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

RUSYA'NIN ASKERİ YIĞINAĞI AVRUPA'YI HAREKETE GEÇİRDİ

Rusya'nın 1,3 milyonluk aktif asker gücü ve bu yıl gerçekleştirdiği 160 bin kişilik bahar çağrısı, Avrupa ülkelerinde alarm etkisi yarattı. Polonya lideri, ülkenin mevcut 200 binlik asker sayısını 500 bine çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Letonya'nın 2023'te 11 aylık zorunlu askerliği yeniden başlatmasının ardından, Polonya da bu uygulamayı hayata geçiren son Avrupa ülkesi oldu.

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UZMANLAR ASKERLİĞİN EKONOMİK ETKİLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Carnegie Endowment for International Peace uzmanları Sophia Besch ve Katrine Westgaard, zorunlu askerliğin önemli ekonomik maliyetleri olduğunu vurguladı. Besch, "Bu yük hem çok sayıda insanı barındırıp beslemek hem de insanların kariyerlerine ara vermesinin ekonomiyi etkilemesinden kaynaklanıyor" dedi. Ancak Danimarka ve İsveç gibi ülkelerin askerlere mesleki eğitim ve maaş imkanları sunarak bu etkileri azaltmaya çalıştığı belirtildi.

ASKERLİK MODELLERİ ÜLKELERE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Estonya'daki bilgi teknolojileri çalışanlarının orduda aynı alanda değerlendirildiği ve kariyerlerine yeni yeteneklerle döndükleri belirtildi. Uzmanlar, her ülkenin kendi ihtiyaçları doğrultusunda farklı modeller geliştirdiğini ifade etti.

AVRUPA'DA HALKIN SAVAŞMAYA İSTEKLİLİĞİ DÜŞÜK

Gallup'un araştırmasına göre, AB vatandaşlarının sadece %32'si ülkeleri işgal edilirse savaşmaya hazır olduğunu ifade etti. İngiltere'nin eski savunma bakanı Tobias Ellwood, "ABD'nin Avrupa'ya güvenlik garantilerinden çekilmekte olduğunu görüyoruz" diyerek Avrupa'nın savunma kapasitesini artırma ihtiyacına dikkat çekti.

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KADINLAR İÇİN ASKERLİK DÜZENLEMELERİ GENİŞLİYOR

İsveç ve Norveç'te kadınlar için de zorunlu askerlik uygulaması bulunurken, Danimarka'nın 2026'da, Letonya'nın ise 2028'de benzer düzenlemeler yapması planlanıyor. Vicdani ret hakkı ise Türkiye ve Azerbaycan hariç tüm Avrupa ülkelerinde tanınıyor.