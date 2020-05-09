Avrupa'da turizm telaşı

Avrupa’da koronavirüs salgınından en fazla etkilenen sektörler arasında yer alan turizmi yeniden canlandırma çabaları sürerken gelen sinyaller bu yaz sahillerin görmeye alışık olduğumuzdan çok farklı bir havada olacağına işaret ediyor. İspanya, İtalya ve Fransa gibi turizmin çok önemli gelir kaynağı olduğu ülkelerin hükümetleri ikinci dalga endişesiyle temkinli davranırken bazı yerel adımlar dikkat çekiyor. Kıtada salgından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İspanya’nın bugün tedbirleri gevşetmeye yönelik yeni adımlar açıklaması bekleniyor. Turizme yönelik adımların ise haziran sonunda devreye sokulması öngörülüyor. Ancak İspanya’nın önde gelen turizm merkezlerinden Barcelona’da dün halkı rahatlatmak adına plajlar kısa süreli açıldı. Barcelona’da korona yüzünden kapalı plajlar dün ilk kez spor yapmak isteyenler için sabah saat 06.00 ile 10.00 arasında açıldı.

KİŞİ BAŞI 9 METREKARE

Dün, sabah 6 ile 10 arasında plajlarda yürüyüş, koşma ve yüzmeye izin verildi. İspanya’nın Pontevedra kentine bağlı Sanxenxo Belediyesi de şimdiden plajlarda alınacak önlemleri belirledi. Belediye, sahile gelenlerin 9 metrekarelik bir alanda güneşlenmelerini sağlayacak bir düzenlemeye gidiyor. Sahili farklı yaşlar için beş bölüme ayırmak da belediyenin uygulamaları arasında yer alacak. İspanya’daki bu belediyenin aldığı önlemler Avrupa’da tartışılan önlemlerin kısa özeti niteliğinde. İlk etapta iç turizme öncelik verilmesi, havayolu yerine karayolunun öne çıkarılması, sahillere belli saatlerde erişim sağlanması, sosyal mesafeyi sağlayacak teknik düzenlemeler yapılması, erişimin yaş gruplarına göre ayarlanması Avrupa’da üzerinde durulan opsiyonlar arasında yer alıyor.

SINIRLAR ÖNEMLİ

Turizmin toplam gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 11’ini, istihdamın ise yüzde 12’sini oluşturduğu Avrupa Birliği’nde sektörü ayakta tutmaya yönelik tartışmalar yoğun şekilde sürse de net bir planlama yapılması büyük ölçüde sınırların durumuna bağlı. Şu aşamada çok sayıda AB ülkesi sınırlardan giriş çıkışları sınırlandırmış durumda. AB’nin dış sınırları ise bazı istisnai durumlar hariç tamamen kapalı. Bu durum 15 Mayıs’a kadar devam edecek. Her ne kadar şu aşamada alınmış nihai bir karar olmasa da bu kısıtlamanın en az bir ay daha uzatılması ihtimali oldukça yüksek görülüyor.

ÖNCELİKLER FARKLI

- Kısıtlamaları ilk gevşeten ülkelerden olan Avusturya, komşusu Almanya ile turizm koridoru oluşturma niyetinde. Komşularıyla temasta olan Almanya, havayolundan ziyade otomobil opsiyonunu öne çıkaran bir plan hazırlığında.

- Çekya, Slovakya ve Hırvatistan ile turizm koridorundan yana. Turizm koridoru fikri İskandinav ülkeleri ile Baltık ülkelerinde de sıcak karşılanıyor.

- Yunanistan ve Portekiz yılın ikinci yarısında güvenli ülke olarak algılanmayı ve turist akışı sağlamayı umuyor. İtalya ise şu aşamada önceliği bölgesel turizme vermeyi düşünüyor.

- Sıkı kurallar uygulayan, gevşetme sürecinde dahi bölgeden bölgeye değişik uygulama planlayan Fransa’da ise tatil yapılıp yapılmayacağını söylemek için henüz erken. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilk aşamada uluslararası turizmi kısıtlama ve ‘Avrupalılar arasında kalma’ niyetinde.

İYİLEŞME 2021’DE

Şu aşamada kısa vadeli plan yapmanın oldukça zor olduğu turizm sektöründe iyileşme sinyallerinin bu yılın son çeyreğinde gelmesi, 2021’de de net bir iyileşme yaşanması öngörülüyor. Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından hazırlanan bir çalışmaya göre iç talebin uluslararası talebe göre daha hızlı artması bekleniyor. Uluslararası turizmin yılın ilk çeyreğinde yüzde 22 düştüğüne dikkat çeken UNWTO, sınırların açılma ve seyahat kısıtlamalarının kaldırılma zamanına bağlı olarak bu düşüşün yüzde 58 ile yüzde 78 düzeyinde olabileceği uyarısında bulunuyor. UNWTO’ya göre kriz nedeniyle kaybedilecek uluslararası turist sayısı 850 milyon ile 1.1 milyar arasında değişecek. Mali kayıp ise 910 milyar ile 1.2 trilyon dolar arasında hesaplanıyor.