Avrupa'da Trump korkusu: 19 milyon insan yollara düşebilir! 2.Dünya Savaşı'ndan bu yana böylesi görülmedi...

Haberin Devamı

5 Kasım'da düzenlenen ABD seçimlerini eski ABD başkanı Donal Trump kazandı. Yeni başkan göreve başlamadan devam eden savaşları durdurma sözü verdi ancak bunu nasıl başaracağına dair herhangi bir ayrıntı vermemesi özellikle Ukrayna'ya 'aceleci bir ateşkes' için baskı yapabileceği endişelerini artırdı.

HEM AVRUPA HEM UKRAYNA ALARMDA

Trump'ın Kiev'in en büyük mali ve askeri destekçisi olan Biden yönetiminin aksine Ukrayna'ya mali yardımı çekebileceği yönündeki belirtiler hem Ukrayna hem de Avrupa'yı alarma geçirdi.



Haberin Devamı

ABD seçimlerinden hemen sonra Rusya Devlet Başkanı Putin ve yeni başkan Trump'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve Trump'ın Rusya'nın kazandığı toprakları elinde tutacağı bir anlaşmaya sıcak baktığı iddia edildi. Kremlin görüşme iddialarını reddetse de Trump'ın ateşkes baskısı nedeni ile Rusya'ya toprak vermek zorunda kalabileceği düşünüyor.

UKRAYNALI MÜLTECİ SAYISI HIZLA ARTABİLİR: 19 MİLYON İNSAN YURTDIŞINA SIĞINABİLİR

Avrupa şu anda yaklaşık altı milyon Ukraynalı mülteciye ev sahipliği yapıyor, bunların İngiliz Dailymail gazetesinde yer alan habere göre, Kiev'in Rusya'ya toprak vermek zorunda kalması durumunda bu sayılar hızla artabilir .

Önde gelen düşünce kuruluşlarından Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nün bu ay yayınladığı bir rapora göre, Putin güçlerinin üstünlüğü ele geçirmesi halinde 9,4 ila 19,1 milyon Ukraynalının yurtdışına sığınabileceğini tahmin ediyor.



Araştırmaya göre bu göç hareketinin boyutu İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana Avrupa'da eşi benzeri görülmemiş bir boyutta olabilir.

Almanya'daki politikacılar Rusya'nın Ukrayna'da zafer kazanması durumunda Avrupa'yı ne gibi sonuçların beklediği konusunda uyarılarda bulunurken, Avrupa Parlamentosu Üyesi Marie-Agnes Strack-Zimmermann da Putin'in zafer etmesi durumunda Avrupa'ya büyük bir göç riskinin oldukça gerçekçi olduğunu vurguluyor.

Haberin Devamı

CDU güvenlik sözcüsü Roderich Kiesewetter da bu riski kabul ederek, "Ukrayna halkının artık geleceğe dair hiçbir umudu kalmamışsa ve Rusya tarafından boyunduruk altına alınma veya tamamen yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalırsa, o zaman kaçmak zorunda kalacaklar " iddiasında bulunuyor.



Risk analiz firması Eurasia Group'tan Mujtaba Rahman Dailymail'e yaptığı açıklamada Trump, Putin ve Zelenski arasındaki olası müzakerelerde İngiltere ve Avrupa ülkelerinin masada temsil edilme olasılığının düşük olduğunu ancak müzakerelerin sonuçlarından ciddi şekilde etkileneceklerini iddia ederek,"Ateşkes ya da olası bir anlaşmanın Avrupa'ya göç akımları üzerinde çok büyük etkileri olacaktır." dedi.

Haberin Devamı

Avrupalı liderler şimdi bir yandan Trump yönetiminin nasıl bir yol izleyeceğini endişe içinde beklerken, diğer yandan da ABD yardımlarının azalacağını öngördükleri için Ukrayna'ya desteklerini arttırıyorlar.



Bölgedeki güvenlik endişeleri adım adım tırmanırken Rusya'ya karşı düğmeye asan ilk ülke Polonya oldu. NATO'nun doğu kanadını korumak amacıyla Rusya ve Belarus ile olan sınırları boyunca 1,9 milyar Sterlinlik bir 'Doğu Kalkanı' inşa eden Polonya'nın iddialı projesinin 2028 yılında tamamlanması bekleniyor.

NATO üyeleri Estonya, Letonya ve Litvanya da Ocak ayında 'Baltık Savunma Hattı' isimli bir proje duyurmuş ve Rusya ile Belarus arasındaki sınır boyunca 'savunma hattı' inşa etmeyi planladıklarını duyurmuşlardı.