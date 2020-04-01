Avrupa’da tedbirler hayat kurtardı

Raporda yaşam kurtaran tedbirlere örnek olarak, okulların kapatılması ve sokağa çıkma kısıtlamaları gösteriliyor. Buna göre, virüs yayılımı kontrol altına alınana kadar söz konusu önlemleri hayatta tutmak çok kritik. Önlemlerin ne kadar yararlı olduğunu gözlemek için gelecek 2-3 haftalık sürecin önemli olduğu belirtiliyor.

Imperial College London’un raporuna göre, 28 Mart tarihine kadar Avrupa nüfusunun yüzde 1.88 ile yüzde 11.43’ü arasına hâlihazırda virüs bulaşmış olabilir. Avusturya, İspanya, İtalya ve Almanya’nın aralarında olduğu 11 ülkeyi ele alan rapora göre, Belçika halkının yüzde 3.7’si, İtalya’nın yüzde 9.8’i, İspanya’nın ise yüzde 15’inin koronavirüse yakalandığı tahmin ediliyor.