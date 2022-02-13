Avrupa’da tedbirler gevşiyor

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AÇIK ALANDA MASKEYE SON

AVRUPA’da koronavirüsün ilk vurduğu ülkelerden biri olan İtalya’da açık alanlarda maske zorunluluğu kalktı. 31 Mart’ta ise kapalı alanlarda da maske zorunluluğu bitecek. Gece kulüpleri ise üç ay aradan sonra tekrar açılıyor. Kulüplere girişte aşı olduğuna ya da hastalığı geçirdiğine dair belge istenecek.

EĞLENCE MEKÂNLARI KAPILARINI AÇTI

Maske zorunluluğunu kaldıran bir diğer ülke İspanya. Açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı. Okullarda da teneffüslerde maskeler çıkarılabilecek. Barcelona kentinde eğlence mekânları yeniden açıldı. Malloca ve komşu adalarda ise restoran, kafe ve barlarda aşı, test ya da iyileşmiş olma kuralı dün kalktı.

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STATLARDA SEYİRCİ KISITLAMASI BİTİYOR

Hollanda’da da hükümet 18 Şubat’ta kısıtlamaların çoğunun kaldırılacağını duyurdu. Stadyumlar, tiyatrolar, sinemalar ve restoranlar neredeyse kısıtlama olmadan ziyaretçilere açılabilecek. Saat 22.00’ye kadar açık kalabilen restoranların kapanış saati de 01.00’e alındı.

GECE KULÜPLERİ TEKRAR AÇILIYOR

Belçika Omikron’da zirveyi gördükten sonra tekrar gevşemeyi gündemine aldı. Haftaya gece kulüpleri tekrar açılacak, barlar için kapanış saati uygulaması da sona erecek. Ayrıca 12 yaş altı çocuklar için okulda maske zorunluluğu kalkıyor.

SOSYAL MESAFE KALDIRILDI

Ay başında uzaktan çalışma, kalabalık mekânlar, bar ve restoranlarda alkol satışına yönelik kısıtlamaları kaldıran Norveç dün de sosyal mesafe uygulamasının sona erdirildiğini ilan etti. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, insanların tıpkı salgın öncesinde olduğu gibi sosyalleşebileceklerini söyledi.

AŞI KARŞITLARINA MÜDAHALE

Fransa'da aşı karşıtı konvoyların ülkenin birçok bölgesinden Paris’e doğru harekete geçmesinin ardından, başkentte 7 bin 200 polis ve jandarma alarma geçti. Konvoyların kente girişi yasaklanırken olası sızmaya karşı şehrin girişinde kamyonlarla yollar kesildi. Kanada’daki kamyon şoförlerinin eylemine benzer şekilde, aşı zorunluluğunu protesto etmek isteyen kişilere Paris polisi hızlı şekilde müdahale edince, kenti felç edecek gösteriler engellendi. Polisin protestoya hazırlanan 283 araca ceza kestiği belirtildi.

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