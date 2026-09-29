Avrupa'da tansiyon yükseldi! Almanya başı çekti: 6 AB ülkesinden Brüksel'e ültimatom

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Almanya, Hollanda, İsveç, Danimarka, Avusturya ve Finlandiya, Avrupa Birliği'nin 2028-2034 dönemini kapsayacak yeni bütçesi konusunda Brüksel'e rest çekti. Financial Times'ın haberine göre altı ülke, "yüz milyarlarca" euroluk harcama kesintisi yapılmaması halinde yaklaşık 2 trilyon euroya ulaşması beklenen yedi yıllık bütçe üzerinde anlaşmaya varılmayacağını bildirdi.

ALMANYA LİDERLİĞİNDE 6 ÜLKEDEN BRÜKSEL'E BÜTÇE RESTİ

Financial Times'ın gördüğü ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Hollanda, İsveç, Danimarka, Avusturya ve Finlandiya liderlerinin imzaladığı mektupta, AB'nin gelecek bütçesinin "temelden reforme edilmesi" gerektiği belirtildi.

Mektupta ayrıca, "Seçimler yapmalıyız" ifadesi kullanıldı.

İmzacı ülkelerden birinin diplomatı da bütçe görüşmelerine ilişkin, "Bütçe, yüz milyarlarca euro azaltılmadığı sürece bu yıl bir anlaşmaya varılamayacak" dedi.

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Altı ülkenin verdiği mesaj, AB'nin geleneksel harcama kalemleri ile yeni güvenlik ve ekonomik öncelikleri arasında yaşanan anlaşmazlığın boyutunu ortaya koydu.

BÜTÇENİN ÜÇTE İKİSİNİ OLUŞTURAN FONLAR HEDEFTE

Altı ülke, AB bütçesindeki kaynakların artan güvenlik tehditleri ve ekonomik rekabet karşısında farklı alanlara yönlendirilmesini istiyor.

Bu kapsamda savunma harcamalarının artırılması ve Çin ile ABD arasındaki rekabette zorlanan Avrupa şirketlerine destek sağlanması öne çıkıyor. Almanya ve diğer beş ülke, yenilikçi şirketlerin desteklenmesi için de daha fazla kaynak ayrılmasını savunuyor.

Ülkeler, AB bütçesinin yaklaşık üçte ikisini oluşturan tarım ve az gelişmiş bölgelere yönelik fonlarda kesintiye gidilmesini hedefliyor. Bu kaynakların bir bölümünün savunma, inovasyon ve ekonomik rekabet gibi yeni önceliklere aktarılması isteniyor.

AB'NİN YENİ BÜTÇESİ YAKLAŞIK 2 TRİLYON EUROYA ULAŞABİLİR

Avrupa Komisyonu'nun önerdiği 2028-2034 bütçesinin yaklaşık 2 trilyon euroya ulaşması bekleniyor. Ancak üye ülkeler arasında bütçenin büyüklüğünden çok, kaynakların hangi alanlara aktarılacağı konusunda ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor.

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Almanya, Hollanda, İsveç, Danimarka, Avusturya ve Finlandiya, toplam bütçe gelirlerinin yaklaşık yüzde 40'ına katkıda bulunuyor. Bu nedenle altı ülkenin talepleri, bütçe müzakerelerinde önemli bir ağırlık taşıyor.

BRÜKSEL'DE UZLAŞI ARAYIŞI

Altı ülkenin ültimatomu, savunma harcamaları ve ekonomik rekabet gibi yeni öncelikler ile tarım ve bölgesel kalkınma fonlarının korunmasını isteyen üye ülkeler arasındaki görüş ayrılıklarını daha da belirgin hale getirdi.

Financial Times'a göre İrlanda'ya, en büyük katkıyı yapan ülkelerin talepleri ile tarım sübvansiyonları ve bölgesel kalkınma fonlarının korunmasını isteyen üye devletler arasında uzlaşma sağlayacak bir öneri hazırlama görevi verildi.

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Bütçe görüşmelerinde temel anlaşmazlık, AB'nin sınırlı kaynaklarını geleneksel harcama kalemlerinde tutup tutmayacağı veya savunma, inovasyon ve ekonomik rekabet gibi yeni önceliklere daha fazla kaynak ayırıp ayırmayacağı noktasında yoğunlaşıyor.