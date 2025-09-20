Avrupa'da siber saldırı kaosu: Sistemler çöktü! Londra, Brüksel, Berlin...

Güncelleme Tarihi:
Avrupa'daki birçok havalimanında, check-in ve biniş sistemlerini sağlayan Collins Aerospace’e yönelik siber saldırı nedeniyle kaos yaşanıyor.
AFP'de yer alan habere göre, Londra, Berlin ve Brüksel havalimanlarındaki çok sayıda uçuş, check-in ve boarding sistemlerini işlemez hale gelmesi nedeniyle ertelendi veya iptal edildi.
Sistem sağlayıcısı Collins Aerospace, saldırının otomatik sistemleri devre dışı bıraktığı ve sadece manuel check-in ve boarding prosedürlerinin kullanılabildiğini belirtti. Collins Aerospace, olaya ilişkin "havalimanlarında kullandığımız MUSE yazılımımızda siber kaynaklı bir arıza olduğunu fark ettik" açıklamasını yaptı.
Brüksel Havalimanı’nın web sitesinden yapılan açıklamada, "19 Eylül Cuma gecesi check-in ve biniş sistemleri hizmet sağlayıcısına yönelik bir siber saldırı gerçekleşti. Brüksel Havalimanı da dahil olmak üzere birçok Avrupa havalimanı bu saldırıdan etkilendi" denildi.
Açıklamada, "Bu durum uçuş programını ciddi şekilde etkiliyor ve maalesef gecikmelere ve iptallere neden olacak" denildi ve "Hizmet sağlayıcı sorunu aktif olarak ele alıyor ve mümkün olan en kısa sürede çözmeye çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.
Londra Heathrow Havalimanı, üçüncü taraf bir tedarikçide yaşanan "teknik bir sorun" nedeniyle gecikmeler yaşanabileceğini duyurdu. Berlin Brandenburg Havaalanı’nın web sitesinde de şu uyarı yer aldı:
"Avrupa genelinde faaliyet gösteren bir sistem sağlayıcısında yaşanan teknik bir sorun nedeniyle check-in işlemlerinde bekleme süreleri uzamaktadır. Hızlı bir çözüm için çalışıyoruz."
Heathrow ve Berlin havalimanı yetkilileri, "teknik sorunların" nedenine ilişkin detay paylaşmadı.
DİKKAT ÇEKEN RUSYA DETAYI
Siber saldırı, Rusya’nın en büyük ikinci şehri St. Petersburg’daki havaalanının web sitesinin hacklendiğini açıklamasından sadece bir gün sonra meydana geldi.