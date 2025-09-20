×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Avrupa'da siber saldırı kaosu: Sistemler çöktü! Londra, Brüksel, Berlin...

Güncelleme Tarihi:

#Avrupa#Havalimanı Kaosu#Siber Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2025 12:53

Avrupa’daki bazı ülkelerin havalimanlarında, siber saldırı nedeniyle kaos yaşanıyor. Londra, Brüksel ve Berlin’de uçuşlar iptal edildi. Check-in işlemlerinin yapılamadığı bildirildi.

1 /11
Siber saldırı, Avrupanın büyük havalimanlarında gecikmelere neden oluyor
2 /11
Siber saldırı, Avrupanın büyük havalimanlarında gecikmelere neden oluyor
3 /11
Siber saldırı, Avrupanın büyük havalimanlarında gecikmelere neden oluyor
4 /11
Siber saldırı, Avrupanın büyük havalimanlarında gecikmelere neden oluyorTüm Fotoğraflar
Haberin Devamı

Avrupa'daki birçok havalimanında, check-in ve biniş sistemlerini sağlayan Collins Aerospace’e yönelik siber saldırı nedeniyle kaos yaşanıyor.

AFP'de yer alan habere göre, Londra, Berlin ve Brüksel havalimanlarındaki çok sayıda uçuş, check-in ve boarding sistemlerini işlemez hale gelmesi nedeniyle ertelendi veya iptal edildi.

Sistem sağlayıcısı Collins Aerospace, saldırının otomatik sistemleri devre dışı bıraktığı ve sadece manuel check-in ve boarding prosedürlerinin kullanılabildiğini belirtti. Collins Aerospace, olaya ilişkin  "havalimanlarında kullandığımız MUSE yazılımımızda siber kaynaklı bir arıza olduğunu fark ettik" açıklamasını yaptı. 

"19 EYLÜL GECESİ SALDIRI DÜZENLENDİ"

Brüksel Havalimanı’nın web sitesinden yapılan açıklamada, "19 Eylül Cuma gecesi check-in ve biniş sistemleri hizmet sağlayıcısına yönelik bir siber saldırı gerçekleşti. Brüksel Havalimanı da dahil olmak üzere birçok Avrupa havalimanı bu saldırıdan etkilendi" denildi.

Haberin Devamı

Açıklamada, "Bu durum uçuş programını ciddi şekilde etkiliyor ve maalesef gecikmelere ve iptallere neden olacak" denildi ve "Hizmet sağlayıcı sorunu aktif olarak ele alıyor ve mümkün olan en kısa sürede çözmeye çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.

Avrupada siber saldırı kaosu: Sistemler çöktü Londra, Brüksel, Berlin...

Brüksel Havalimanı yetkilileri, uçuşu olan yolculara, havalimanına gitmeden önce havayolu şirketleriyle seyahat planlarını teyit etmeleri çağrısında bulundu.

"HIZLI BİR ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Londra Heathrow Havalimanı, üçüncü taraf bir tedarikçide yaşanan "teknik bir sorun" nedeniyle gecikmeler yaşanabileceğini duyurdu. Berlin Brandenburg Havaalanı’nın web sitesinde de şu uyarı yer aldı:

"Avrupa genelinde faaliyet gösteren bir sistem sağlayıcısında yaşanan teknik bir sorun nedeniyle check-in işlemlerinde bekleme süreleri uzamaktadır. Hızlı bir çözüm için çalışıyoruz."

Avrupada siber saldırı kaosu: Sistemler çöktü Londra, Brüksel, Berlin...

Haberin Devamı

Heathrow ve Berlin havalimanı yetkilileri, "teknik sorunların" nedenine ilişkin detay paylaşmadı.

Gözden KaçmasınDoğu Avrupada tansiyon yükseldi: NATO jetleri havalandı... 12 dakikalık gizeme Rusyadan yanıtDoğu Avrupa'da tansiyon yükseldi: NATO jetleri havalandı... '12 dakikalık' gizeme Rusya'dan yanıtHaberi görüntüle

DİKKAT ÇEKEN RUSYA DETAYI

Siber saldırı, Rusya’nın en büyük ikinci şehri St. Petersburg’daki havaalanının web sitesinin hacklendiğini açıklamasından sadece bir gün sonra meydana geldi.

Gözden KaçmasınAltın Kart ve H-1B vizesi için imzayı attı... İşte Trumpın şartları'Altın Kart' ve H-1B vizesi için imzayı attı... İşte Trump'ın şartlarıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Avrupa#Havalimanı Kaosu#Siber Saldırı

BAKMADAN GEÇME!