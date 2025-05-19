Avrupa’da seçim maratonu: Polonya Portekiz ve Romanya sandık başında

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ÜÇ ÜLKEDE KRİTİK OYLAR

◊ Romanya’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 5 Mayıs’ta gerçekleştirilen ilk turunda yüzde 41 oyla birinci çıkan aşırı sağcı aday George Simion, bağımsız aday Nicușor Dan ile yarıştı. Sandık çıkış anketlerine göre bağımsız aday Dan, oyların yüzde 54'ünü alarak; AB karşıtı, Rusya yanlısı ve kendisini “Trump hayranı” olarak tanımlayan 38 yaşındaki Simion'u geride bıraktı. İlk turda ipi göğüsleyen Simion'un oy oranının ikinci turda yüzde 45 olduğu belirtildi. Simion, seçim kampanyasını Kasım 2024’te yapılan ve iptal edilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda birinci çıkan Batı ve NATO karşıtı aday Calin Georgescu ile birlikte yürütmüştü.

◊ Polonya’da ise seçimin, iktidar partisi Sivil Koalisyon’un adayı ve aynı zamanda Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski ile muhalefetin adayı tarihçi Karol Nawrocki arasında geçmesi öngörülüyordu. Kampanya dönemi Başbakan Donald Tusk hükümeti ile muhalefet arasında, AB ilişkileri, yargı reformları ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi konularda yaşanan çekişmelerin gölgesinde geçti. Sandık çıkış anketlerine göre Trzaskowski'nin yüzde 30.8, Nawrocki'nin ise yüzde 29.1 oy aldığı, 2 hafta içinde ikinci tur için karşı karşıya gelecekleri belirtildi.

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◊ Son olarak 10 Mart 2024’te sandığa giden Portekiz, Bulgaristan’ın ardından son 10 yılda en fazla genel seçime giden ikinci AB ülkesi olarak dikkati çekiyor. Sandık çıkış anketlerine göre seçimi oyların yüzde 37.1'ini alan son bir yıldır azınlık hükümetiyle iktidarda olan Sosyal Demokrat Parti (PSD) ve Hristiyan Demokratların (PP-CDS) ittifakından oluşan'Demokratik İttifak' (AD) kazandı. Aşırı sağcı Chega'nın ise oyların yüzde 22.5'unu aldığı belirtildi. AD'nin, azınlık veya koalisyon hükümeti kurması bekleniyor.