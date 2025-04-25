Avrupa'da savaş çanları! Almanya hazırlıklara başladı

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Almanya, Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez Rusya'yla tam ölçekli bir savaşa hazırlanıyor. İktidara gelen Friedrich Merz hükümeti, Almanya'daki askeri kuvvetleri güçlendirmek için kolları sıvadı.

Koalisyon anlaşması yapan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Sosyal Demokrat Birlik (SPD) partileri, Moskova'ya karşı tavır alınması gerektiğini vurgulayarak Rusya'yı "en büyük ve en doğrudan tehdit" olarak nitelendirdi.

Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, Die Welt'e yaptığı açıklamada, 2029'a kadar savaşa hazır olunması gerektiğini belirtti. Breuer, "Rusya'yla tam ölçekli bir çatışmaya girebilmek için asker sayımızı artırmalıyız" ifadelerini kullandı.

Alman Handelsblatt gazetesinde yer alan habere göre, ordunun ve askeri ekipmanların taşınması için havayolu firması Lufthansa ve demiryolu firması Deutsche Bahn ile görüşmeler başladı.

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Hava Kuvvetleri yetkilileri, sivil havayolu şirketlerinin orduya ait İHA'ların operasyonunda destek sağladığını açıkladı.

Almanya Savunma Bakanlığı, "Askeri malzemelerin cepheye ulaştırılmasında sivil lojistik firmalarına tamamen güveniyoruz" açıklamasını yaptı.

Almanya'nın önümüzdeki yıllarda 200 bin yedekle birlikte toplam 460 bin asker hedeflediği belirtiliyor.

"SİLAHLI KUVVETLERİ CAZİP HALE GETİRMEMİZ GEREKİYOR"

CDU, Almanya'da 2011 yılında kaldırılan zorunlu askerlik görevinin geri getirilmesini önerdi. SPD ise bu öneriye karşı çıkarak gönüllü askerliğin sürdürülmesi gerektiğini savundu.

SPD lideri Lars Klingbeil, "Ordunun cazip bir işveren olması gerekiyor. Askerlere daha fazla avantaj sağlanmalı" diyerek silahlı kuvvetlerin çekici hale getirilmesi çağrısında bulundu.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, tüm yetişkin Almanlara bireysel olarak askerlik yapıp yapmayacaklarının sorulması gerektiğini, kadınların da gönüllü olarak orduya katılabileceğini söyledi.



Pistorius, ordunun personel açığı olduğunu ve mevcut asker sayısının 182 bin kişi olduğunu vurguladı. Ancak her yıl binlerce askerin terhis olduğunu ve herkesin askere alınamadığını ekledi.

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"ZORUNLU ASKERLİK OLMADAN OLMAZ"

Savunma Bakanı Pistorius, silahlı kuvvetlere katılan asker sayısında yaşanan düşüşün durduğunu ifade etti. Ancak her yıl binlerce askerin sivil hayata geçtiğini ve askerlik hizmetine herkesin alınamadığını da vurguladı.

Alman askeri tarihçi Zenke Neitzel, "Çok fazla subayımız var ama yeterli askerimiz yok. Bu durumu tersine çevirmeliyiz" diyerek mevcut durumu eleştirdi.

Neitzel, zorunlu askerlik yasasını ise "Zorunlu askerlik olmadan bu iş olmaz" diyerek zorunlu askerliğin geri getirilmesini savundu.

Mart ayındaki bir ankete göre, Almanların yalnızca %17'si savaşa girmeyi destekliyor. Eski Doğu Almanya topraklarında ordunun reklam yapması yasaklandı.