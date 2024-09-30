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Avrupa'da Rusya korkusu: Komşusundan esinlendi... Norveç'ten 200 km'lik sınır hattına tel örgü...

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#Norveç#Rusya#Sınır
Avrupada Rusya korkusu: Komşusundan esinlendi... Norveçten 200 kmlik sınır hattına tel örgü...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 14:40

Norveç, Rusya ile olan 200 kilometrelik sınırına tel örgü çekmeyi planladığını duyurdu. Komşusu Finlandiya'nın 300 milyon Sterlin (13 milyar 731 milyon 540 bin TL) maaliyetle yaptığı güvenlik bariyerinden esinlenen Norveç, sınıra tel örgü inşa etmenin yanı sıra ek önlemler hedeflediklerini belirtti. Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl, “Bu, Norveç ile Rusya arasındaki sınırın tamamında ya da bir kısmında geçerli olabilecek bir önlem” dedi.

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Kuzey Avrupa ülkesi ve Rusya'nın sınır komşusu Norveç, İskandinav ülkesi Finlandiya'nın Rusya sınırına 300 milyon Sterlin (13 milyar 731 milyon 540 bin TL) maaliyetle yaptığı güvenlik bariyerine özendi.

NATO ülkesi Norveç, Rusya ile paylaştığı yaklaşık 200 kilometrelik sınırın bir kısmına ya da tamamına tel örgü çekmeyi planladığını duyurdu.

Avrupada Rusya korkusu: Komşusundan esinlendi... Norveçten 200 kmlik sınır hattına tel örgü...

Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl, Norveç medyasına verdiği demeçte “Bir sınır çiti sadece caydırıcı olabileceği için değil, aynı zamanda insanların sınıra yaklaşıp yaklaşmadığını tespit etmenizi sağlayan sensörler ve teknoloji içerdiği için de çok cazip” ifadelerini kullandı.

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1335 kilometrelik Finlandiya-Rusya kara sınırının tamamının nasıl kapatıldığını öğrenmek için komşu Finlandiya'yı ziyaret eden Enger Mehl, Arktik bölgedeki güvenlik durumunun kötüleşmesi halinde sınırı kısa sürede kapatmaya hazır olduğunu vurgulamıştı.

Finlandiya'nın projesinden esinlenen Enger Mehl, böyle bir çitin Norveç için de iyi bir fikir olabileceğini söyledi. Enger Mehl, “Bu, Norveç ile Rusya arasındaki sınırın tamamında ya da bir kısmında geçerli olabilecek bir önlem” dedi.

Avrupada Rusya korkusu: Komşusundan esinlendi... Norveçten 200 kmlik sınır hattına tel örgü...

Finlandiya'nın yaptığı tel örgü

Norveç hükümeti, Kuzey Kutbu'ndaki sınır güvenliğini artırmak için çeşitli önlemler üzerinde çalıştığını belirtti. Bu önlemler arasında çit çekmenin yanı sıra sınır personelinin sayısını artırmak ve izlemeyi hızlandırmak yer aldı.

Rusya'dan Norveç’e tek resmi geçiş noktası olarak dikkat çeken Norveç'in Storskog sınır istasyonu, son yıllarda yalnızca birkaç yasadışı sınır geçiş girişimine tanık oldu.

Finlandiya, 2023’ün sonlarında Rusya'dan gelen göçmen akını nedeniyle tüm geçiş noktalarını kapatmak zorunda kalmıştı.

Avrupada Rusya korkusu: Komşusundan esinlendi... Norveçten 200 kmlik sınır hattına tel örgü...
Norveç, 5,6 milyonluk nüfusuyla NATO üyesi olmasına rağmen Avrupa Birliği'nin bir parçası değil ancak, Avrupa Birliği’nin Schengen bölgesine dahil olarak, sınır kontrollerini kaldırdı.

 

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#Norveç#Rusya#Sınır

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