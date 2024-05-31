Avrupa’da Rus sabotajı alarmı... ‘Moskova tetikçi kiralıyor’ iddiası

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Güvenlik servisleri, kıtada yaşanan “gizemli yangın ve altyapıya yönelik saldırıların” ardında Rusya’nın olduğuna inanıyor.

‘OLDUKÇA ENDİŞELİYİZ’

Moskova’nın sabotaj yoluyla Avrupa’yı istikrarsızlaştırmaya çalıştığı yönünde artan şüphe, Baltık ülkelerinin yetkilileri tarafından geçen hafta Brüksel’de yapılan Avrupa savunma zirvesinde resmi düzeyde gündeme getirildi. Polonya Başbakanı Donald Tusk, “Rusya’nın emriyle işlendiği iddia edilen sabotajlarla bağlantılı olarak” 9 kişinin tutuklandığını açıklamıştı. İngiliz The Guardian’a konuşan bir Avrupalı bakan “Rusya tarafından organize ve finanse edilen sabotajlardan oldukça endişeli olduklarını” söyledi.

BİDEN UKRAYNA’YA GİZLİCE SİLAH İZNİ VERDİ İDDİASI

Politico haber sitesinin iki ABD’li yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Joe Biden, ABD silahlarını Rusya’nın iç bölgeleri hariç sınır bölgelerini kapsayacak şekilde Rusya’ya karşı kullanması için Ukrayna’ya gizlice izin verdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken önceki gün, “Kiev’in Ukrayna toprakları dışında saldırı yapmasını teşvik etmedik ve buna izin vermedik” demişti.