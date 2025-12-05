Avrupa’da Rus parası gerilimi: AB bastırıyor Belçika direniyor

Haberin Devamı

Avrupa Birliği, Ukrayna’ya mali yardımı sürdürülebilir kılmak için her türlü yolu deniyor. Aylardır üzerinde çalışılan formül ise Avrupa’da dondurulan ve yaklaşık 210 milyar Euro seviyesinde olan Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılması. Bu formülün hayata geçirilmesini şu ana kadar engelleyen ise dondurulan Rus varlıklarının yaklaşık 185 milyar Euro’sunun bulunduğu Belçika. Sorumluluğu tek başına üstlenmek istemeyen Belçika’nın tavrı AB ile gerginliği tırmandırsa da Başbakan Bart De Wever yoğun baskıya ragmen geri adım atma sinyali vermiyor.

‘NAZİ PARASINA BİLE EL KOYULMADI’

Belçika Başbakanı Bart De Wever, Belçika medyasına yaptığı açıklamada, İkinci Dünya Savaşı’nda bile Almanya’nın varlıklarına el koyulmadığını hatırlatarak şöyle konuştu: “Kötü adam Putin’den parayı alıp iyi adam Ukrayna’ya vermek güzel bir hikâye olurdu. Ancak başka bir ülkenin dondurulmuş varlıklarını, egemen servet fonlarını almak ya da çalmak, daha önce hiç yapılmış bir şey değil.”

Haberin Devamı

Dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasının hukuki sorun yaratabileceği endişesi adım atılmasını engellemişti. Yoğun kaynak arayışı içinde olan AB, her ne kadar hukuki risk sürse de ekimden bu yana bu endişeyi geride bırakmış gözüküyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen önceki gün Rusya’nın dondurulmuş varlıklarının teminat olarak kullanılacağı bir kredi ya da ortak borçlanmaya dayalı, Birlik bütçesinin garanti olarak kullanılacağı bir AB kredisi önerisinde bulundu.

‘RİSKİ PAYLAŞMAK İSTEMİYORLAR’

Von der Leyen son önerilerinin Belçika’nın tüm endişelerini dikkate aldığı görüşünde. Belçika ise bu değerlendirmeye katılmıyor. Belçika, ileride tek başına Rusya’yla karşı karşıya kalmak istemediğinden diğer AB ülkelerinden külfetin paylaşılacağı ve ortak hareket edileceğinin garantisini istiyor. Böyle bir adıma karşı Rusya’nın da ülkedeki Belçikalı fabrikalara ve paralara el koyabileceği uyarısında bulunan De Wever, ülkesindeki La Libre gazetesine yaptığı açıklamada, “Avrupa’daki mevkidaşlarıma Belçika’nın üstleneceği risklerin paylaşılmasına hazır olup olmadıklarını sordum. Sadece Almanya buna hazır olduğunu söyledi. Bu ortak yük paylaşımı olmadan, bu dosyayı engellemek için elimden gelen her şeyi yapacağım” dedi. Rusya, AB ve Belçika’yı, varlıklarının kullanılmasının hırsızlık olacağı konusunda uyardı. AB Komisyonu ise hedeflenenin doğrudan el koyma olmadığının altını çiziyor.

Haberin Devamı

İKİ YILDA 135 MİLYAR LAZIM

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) hesaplarına göre Ukrayna’nın önümüzdeki iki yılda ihtiyaç duyacağı kaynak 135.7 milyar Euro civarında. Savaşın başlangıcından bu yana bu ülkeye Avrupa’dan aktarılan kaynak ise 180 milyar Euro seviyesinde. Rus varlıkları sadece Belçika’da bulunmuyor. AB yetkilileri, Fransa, Almanya, İsveç ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde de Rus varlıklarının bulunduğunu belirtiyor. Konunun 18 Aralık’ta Brüksel’de düzenlenecek AB Zirvesi’nde liderler düzeyinde ele alınması öngörülüyor.

Gözden Kaçmasın DEM’siz CHP Haberi görüntüle

PUTİN İKNA OLMUYOR: TRUMP ŞİMDİ NE YAPACAK

Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik ABD öncülüğündeki diplomatik girişimler yine çıkmaza girmiş gibi görünüyor. Beyaz Saray planının Ukrayna ve Avrupa’nın talepleriyle revize edilmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, Moskova’da Rus lideri Vladimir Putin ile yaptıkları görüşmelerde bir sonuç elde edemedi. ABD medyası seçim sürecinde 24 saatte bitireceğini iddia ettiği Ukrayna savaşında bir türlü sonuca ulaşamayan Trump’ın süreci yanlış okuduğu görüşünde. Amerikan CNN’de yer alan bir analiz Putin’in bir anlaşma yapmak istemediği, ancak barış için kendisine yalvarılmasının getirdiği tatmin duygusundan hoşlandığını iddia ederken, New York Times’a göre Trump’ın üç seçeneği var: Ukrayna’yı daha fazla tavize zorlamak, arabuluculuk girişimini tamamen bırakmak ya da askeri yardımı yeniden genişletmek. Uzmanlara göre Putin’i masaya getirmenin yolu Rus lidere “seçeneği kalmadığını” hissettirmek.

Haberin Devamı