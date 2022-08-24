Avrupa'da 'Rus gazı' alarmı... Macron 'U' dönüşü yapmak zorunda kaldı

Haberin Devamı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan savaş ülkenin dört bir yanında can almaya devam ediyor.

24 Şubat sabahı başlayan saldırı sonrası ABD ve AB ülkeleri Rusya'ya karşı yaptırım kararı almış, Ukrayna'ya ise silah yardımında bulunmaya başlamıştı.

Rus gazına bağımlı olan Avrupa'da ise tabiri caizse bir süredir 'gaz kesintisi' korkusu ile yaşıyor.

İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, bu ülkelerden birisi olan Fransa çareyi eski sömürgesine yönelmekte buldu.

Macron geçtiğimiz yıl Cezayirlilere verilen seyahat vizelerinin kotasını düşürme kararı almış 'Fransız sömürgesinden önce bir Cezayir ulusu var mıydı' sorusu ise kriz çıkarmıştı.

Gazete Macron'un doğal gaz anlaşması için Cezayir'e gideceğini yazdı ve haberi 'Macron utanç verici bir U dönüşü yapmak zorunda kaldı' başlığı ile okurlarına duyurdu.

Haberin Devamı

Haberde şu ifadelere yer verildi;

'Macron, Fransa'nın Rus enerjisine olan bağımlılığını değiştirmek için utanç verici bir U dönüşüyle ​​Cezayir'e seyahat ediyor.'

Gözden Kaçmasın Dengeleri altüst eden savaşta 6 ay geride kaldı Haberi görüntüle

Cezayir, sahip olduğu geniş doğal gaz rezervleri sayesinde, son dönemde Rusya'dan ithalatı kısma çabasındaki Avrupa Birliği'nin ilgi odağı haline geldi.

LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

Batı'dan gelen yaptırımlar üzerine Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Dost olmayan ülkelere gaz satarken Rus Rublesi kullanımına geçmeyi planlıyoruz' sözleri ile doğalgaz satışında yeni dönemi resmen ilan etmişti.

Putin’in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz aylarda resmiyet kazanmıştı.

Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı.

Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.