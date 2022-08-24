Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Avrupa'da 'Rus gazı' alarmı... Macron 'U' dönüşü yapmak zorunda kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Fransa#Macron#Dünya
Avrupada Rus gazı alarmı... Macron U dönüşü yapmak zorunda kaldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 15:41

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası başlayan enerji krizi Avrupa Birliği'ne zor günler yaşatırken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Haberin Devamı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan savaş ülkenin dört bir yanında can almaya devam ediyor.

24 Şubat sabahı başlayan saldırı sonrası ABD ve AB ülkeleri Rusya'ya karşı yaptırım kararı almış, Ukrayna'ya ise silah yardımında bulunmaya başlamıştı.

Rus gazına bağımlı olan Avrupa'da ise tabiri caizse bir süredir 'gaz kesintisi' korkusu ile yaşıyor.

İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, bu ülkelerden birisi olan Fransa çareyi eski sömürgesine yönelmekte buldu.

Gözden Kaçmasın

Lavrov vururuz demişti... ABDden flaş Ukrayna hamlesiLavrov 'vururuz' demişti... ABD'den flaş Ukrayna hamlesiHaberi görüntüle

Macron geçtiğimiz yıl Cezayirlilere verilen seyahat vizelerinin kotasını düşürme kararı almış 'Fransız sömürgesinden önce bir Cezayir ulusu var mıydı' sorusu ise kriz çıkarmıştı.

Gazete Macron'un doğal gaz anlaşması için Cezayir'e gideceğini yazdı ve haberi 'Macron utanç verici bir U dönüşü yapmak zorunda kaldı' başlığı ile okurlarına duyurdu.

Haberin Devamı

Haberde şu ifadelere yer verildi;

'Macron, Fransa'nın Rus enerjisine olan bağımlılığını değiştirmek için utanç verici bir U dönüşüyle ​​Cezayir'e seyahat ediyor.'

Gözden Kaçmasın

Dengeleri altüst eden savaşta 6 ay geride kaldıDengeleri altüst eden savaşta 6 ay geride kaldıHaberi görüntüle

Cezayir, sahip olduğu geniş doğal gaz rezervleri sayesinde, son dönemde Rusya'dan ithalatı kısma çabasındaki Avrupa Birliği'nin ilgi odağı haline geldi.

LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

Batı'dan gelen yaptırımlar üzerine Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Dost olmayan ülkelere gaz satarken Rus Rublesi kullanımına geçmeyi planlıyoruz' sözleri ile doğalgaz satışında yeni dönemi resmen ilan etmişti.

Gözden Kaçmasın

Önce Zelenski sonra ABD uyardı... Ukrayna alarma geçtiÖnce Zelenski sonra ABD uyardı... Ukrayna alarma geçti!Haberi görüntüle

Putin’in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz aylarda resmiyet kazanmıştı.

Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı.

Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fransa#Macron#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Bir DNA testiyle bütün hayatı değişti... Bu sonucun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsun

Bir DNA testiyle bütün hayatı değişti... 'Bu sonucun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsun'

#Kara Rubinstein Deyerin
Defalarca saç ve plaka değiştirdi Dünyanın konuştuğu kadın Natalya Vovk kimdir

Defalarca saç ve plaka değiştirdi! Dünyanın konuştuğu kadın Natalya Vovk kimdir?

#Natalya Vovk
Rus havayollarına AB kapısı kapanmıştı… Bakın zengin Ruslar Avrupa tatiline nasıl çıkıyor

Rus havayollarına AB kapısı kapanmıştı… Bakın zengin Ruslar Avrupa tatiline nasıl çıkıyor!

#Rus Turist

BAKMADAN GEÇME!

Bir DNA testiyle bütün hayatı değişti... Bu sonucun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsun

Bir DNA testiyle bütün hayatı değişti... 'Bu sonucun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsun'

#Kara Rubinstein Deyerin
Defalarca saç ve plaka değiştirdi Dünyanın konuştuğu kadın Natalya Vovk kimdir

Defalarca saç ve plaka değiştirdi! Dünyanın konuştuğu kadın Natalya Vovk kimdir?

#Natalya Vovk
Rus havayollarına AB kapısı kapanmıştı… Bakın zengin Ruslar Avrupa tatiline nasıl çıkıyor

Rus havayollarına AB kapısı kapanmıştı… Bakın zengin Ruslar Avrupa tatiline nasıl çıkıyor!

#Rus Turist