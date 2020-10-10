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Haber Giriş: 10.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Avrupa'da rekor vaka

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Avrupa'da rekor vaka
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Koronavirüs salgını Avrupa’da hız kesmiyor. Yeniden salgının merkezi konumuna gelen Avrupa ülkelerinin hemen hemen hepsinde ciddi vaka artışları yaşanıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa’da günlük vaka sayısında perşembe günü ‘rekor’ yaşandığını belirterek “Bir günde 338 binden fazla artış oldu” açıklamasında bulundu.

İspanya hükümeti vakalardaki artış üzerine başkent Madrid’de ‘acil durum’ ilan etti. Böylece bazı bölgelerle sınırlı karantina uygulaması şehir geneline yayıldı. Şehirde dün açıklanan kararla birlikte seyahat ve acil durumlar dışında evden çıkma yasağı geri geldi. Belçika’da ise 30 Eylül-6 Ekim haftasında günlük vaka sayısı, önceki haftaya göre yüzde 72 artarak 2 bin 915 oldu.

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