Avrupa'da rekor vaka

İspanya hükümeti vakalardaki artış üzerine başkent Madrid’de ‘acil durum’ ilan etti. Böylece bazı bölgelerle sınırlı karantina uygulaması şehir geneline yayıldı. Şehirde dün açıklanan kararla birlikte seyahat ve acil durumlar dışında evden çıkma yasağı geri geldi. Belçika’da ise 30 Eylül-6 Ekim haftasında günlük vaka sayısı, önceki haftaya göre yüzde 72 artarak 2 bin 915 oldu.