Avrupa’da rekor sıcaklık... Alpler eriyor

AVRUPA Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi ve Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından yayımlanan “Avrupa İklim Durumu 2025” raporu, geçen yıl Avrupa’nın neredeyse tamamında sıcaklıkların küresel ortalamanın üzerinde ölçüldüğünü ortaya çıkardı. Yaklaşık 100 biliminsanının katkısıyla hazırlanan raporda, Avrupa’nın en az yüzde 95’inde yıllık sıcaklıkların ortalamanın üzerinde gerçekleştiği belirtildi. Avrupa kıtasının dünyanın en hızlı ısınan bölgesi olmaya devam ettiği kaydedilirken, kıtadaki tüm buzul bölgelerinde ise net kütle kaybı yaşandığına dikkat çekildi. Raporda, İzlanda’da kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en büyük ikinci buzul kaybının görüldüğü ifade edildi. Aynı zamanda Grönland Buz Tabakası’nın 139 milyar ton buz kaybettiği ve bu miktarın Avrupa Alpleri’ndeki tüm buzulların toplam hacminin yaklaşık 1.5 katına denk geldiği belirtildi.

Avrupa Alpleri, rekor sıcaklıklar nedeniyle hızla eriyor.

DENİZLER DE SICAK

Öte yandan Avrupa denizlerinde de sıcaklık rekoru kırıldığı belirtilen rapora göre bölgenin yıllık deniz yüzeyi sıcaklığı şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıktı. Raporda, “Avrupa’daki hızlı ısınma, kar ve buz örtüsünü azaltırken, tehlikeli derecede yüksek hava sıcaklıkları, kuraklık, sıcak dalgaları ve rekor düzeydeki okyanus sıcaklıkları, Kuzey Kutbu’ndan Akdeniz’e kadar uzanan bölgeleri etkiliyor. Avrupa, dünyanın diğer birçok bölgesiyle birlikte, karada ve denizde rekor düzeydeki sıcak dalgalarından yıkıcı orman yangınlarına ve devam eden biyolojik çeşitlilik kaybına kadar artan etkilere maruz kalıyor ve bu durum, Avrupa genelindeki toplumlar ve ekosistemler üzerinde sonuçlar doğuruyor” değerlendirmesi de yer aldı.