Avrupa'da protesto dalgası bir ülkeye daha yayıldı: 'Yaşlı Kıta'da gerilim dolu Cadılar Bayramı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Cadılar Bayramı Fransa'da gergin bir atmosferde geçti. Cadılar Bayramı kostümleri giyen Fransız göstericiler polise molotofkokteyli fırlattı. Palyaço, cadı ve korsan kostümlü protestocular, Örümcek Adam, Frankenstein ve zombi Michael Jackson figürleriyle birlikte başkentin doğusunda yürüdü. Polis helikopterinin havadan izlediği yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

Pankartlardan birinde "Geleceğimizin kasvetli görünmesi için göz yaşartıcı gaza gerek yok" yazıyordu. Bir diğerinde ise "Cadılar Bayramı için kızgın bir vatandaş kılığına girdim" ifadesi yer aldı.

Paris'in güneydoğusundaki Porte de Charenton'da çevik kuvvet polisi göstericileri durdurmaya çalışırken kalabalıktan birinin attığı molotofkokteyli polislerin üzerine isabet etti. Birkaç polis yaralandı ve birlik geri çekilmek zorunda kaldı. Siyah giysili maskeli onlarca kişi çekiçle kaldırım taşlarını sökerek polise attı.

Haberin Devamı

FRANSA'DA GERGİN ATMOSFER

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, bazı göstericilerin "olağanüstü" düzeyde şiddet uyguladığını belirterek güvenlik güçlerine yönelik saldırılardan aşırı solcu grupları sorumlu tuttu. Cadılar Bayramı'nın yasayı çiğnemek için bahane olamayacağını söyleyen Nunez, Paris'te bir çevik kuvvet polisine molotofkokteyli atılmasını "cinayete teşebbüs" olarak nitelendirdi.

Gözden Kaçmasın Muhalefet seçmeni sokağa indi Polonya’da yargı krizi Haberi görüntüle

Fransa genelinde 70 bin güvenlik görevlisi görevlendirildi ve Paris yürüyüşünün güzergâhı başkentin dış mahallelerine kaydırıldı. Fransa İçişleri Bakanlığı öğleden sonra erken saatlerde ülke genelindeki katılımı yaklaşık 15 bin olarak açıkladı ve durumun "genel olarak sakin" olduğunu bildirdi.

Haberin Devamı

Gece çöktüğünde Paris'te birçok noktada duman bulutları ve küçük yangınlar görüldü. Polis göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Liseli ve üniversiteli öğrencileri temsil eden gençlik örgütleri ve sendikaların oluşturduğu koalisyona göre ülke genelinde yaklaşık yarım milyon, Paris'te ise 200 bin kişi gösteri yaptı.

YAĞMACILAR KENT MERKEZLERİNİ HEDEF ALDI

Polis, cumartesi günü ülke genelinde 290'dan fazla kişiyi gözaltına aldı. Bakanlık, "yürüyüşlerin ilan edilen gösteriler çerçevesinde sorunsuz ilerlediği" açıklamasını yaparken Bordeaux, Toulouse ve Marsilya gibi kentlerde "radikal unsurların" "tahribat ve yağma amacıyla" kent merkezlerine girmeye çalıştığını kaydetti.

Haberin Devamı

Yetkililer République ve Les Halles bölgelerinde 23.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uyguladı ve hükümet binaları ile simge yapıların yakınındaki 40'tan fazla metro ve banliyö istasyonunu kapattı. Yürüyüşlere hazırlık olarak ülke genelindeki esnaf dükkanlarının önlerini tahtalarla kapattı.

Paris'teki bir iş yerinin önünü kaplayan kontrplak üzerine yazılmış bir mesajda "Bu tahtaların arkasında ne bir iktidar ne de bir düşman var. Sadece bir aile ve onun emeği" ifadeleri yer aldı.

Polis, cumartesi günü ülke genelinde 290'dan fazla kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

Haberin Devamı

FRANKFURT'TA 'UTANÇ VERİCİ' ŞİDDET

The Telegraph'ın haberine göre, Almanya'da "Gen Z regelt" (Z kuşağı bu işi halleder) adlı hareket, Berlin, Frankfurt ve Münih'in de aralarında bulunduğu 34 kentte eğitime, sağlığa ve iklim korumasına daha fazla yatırım talep etti ve zorunlu askerliğin geri getirilmesine karşı çıktı. Ancak cumartesi akşamı bazı gösteriler şiddete dönüştü; maskeli yağmacılar Frankfurt'ta dükkanlara saldırdı.

Hessen eyaleti İçişleri Bakanı Roman Poseck, Frankfurt'taki gösteriye "yaklaşık 100'ü açıkça tespit edilmiş aşırı solcu"nun sızdığını söyleyerek, "Frankfurt'taki bu olayın nasıl sonuçlandığı utanç verici" dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın ABD’de tüm gözler sandığa kilitlendi Haberi görüntüle

Polis, molotofkokteyli atan gençlere su topuyla karşılık verdi. Birkaç polis yaralandı ve Frankfurt'un ana alışveriş bölgesinin büyük bir kısmı kapatıldı. Bazı göstericiler dinozordan Batman'e uzanan Cadılar Bayramı kıyafetleri giydi.

AVRUPA'DA 4 ÜLKEDE DAHA GÖSTERİLER DÜZENLENDİ

Başkentte akşam saatlerinde Gen Z regelt hareketinin düzenlemediği bir gösteri yapıldı. Polis, göstericilerin yumurta ve şişe attığını bildirdi. İtalya, Arnavutluk, Hollanda ve İspanya'da da benzer toplanmalar ve saldırılar kaydedildi.

Berlin, Köln ve Hamburg'da da şiddetli çatışmalar yaşandı. Berlin'de Brandenburg Kapısı önünde öğrenciler okullara ve konutlara daha fazla harcama yapılmasını talep etti.

Gözden Kaçmasın Uzayda modüler yaşam alanı Haberi görüntüle

Lise öğrencisi Janelle Schultz, "Okulumda su hasarı nedeniyle tavan çöküyor, hiçbir şey yapılmıyor, öğretmen sıkıntısı var, tuvaletler bozuk" dedi.

SENDİKALAR VE SARI YELEKLİLER

Fransa'daki protestolar geçen ay liseli öğrencilerin bakımsız binalar, öğretmen sıkıntısı ve yoksul öğrencilere karşı adaletsiz olduğu düşünülen üniversite kabul sistemi nedeniyle başlattığı eylemlerle başlamıştı. Gösterilere daha sonra "sarı yelekliler", sendikalar ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a öfkeli diğer kesimler katıldı. Talepler, güvenlik baskısının bazı göstericilerin ağır yaralanmasına yol açmasının ardından sivil özgürlüklerin ve gösteri hakkının korunmasını da kapsayacak şekilde genişledi.

Yetkililer 17 Ekim'de yaklaşık 550 bin göstericinin eylemlere katıldığını duyurmuştu. 24 Ekim'de ise 410 bin kişi gösteri yaparken, polis 1300'den fazla kişiyi gözaltına almıştı. Hükümeti "giderek otoriterleşmekle" suçlayan radikal sosyalist cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, Paris'teki yürüyüşe katılmıştı.

SEÇİMLERE DOĞRU FRANSA'DA TANSİYON YÜKSEK

Öğrenci sendikaları 5 Kasım'daki sendika destekli gösteriden önce salı ve perşembe günleri okulları ve üniversiteleri kapatma sözü verdi. Protestolar, cumhurbaşkanlığı seçimlerine 6 aydan az bir süre kala ve aşırı sağ lider Marine Le Pen'in anketlerde önde olduğu bir dönemde düzenleniyor.

Avro bölgesinin ikinci büyük ekonomisi resesyona girmek üzereyken ve borcunu dizginleme baskısı altındayken Fransız hükümetinin göstericileri yeni harcamalarla yatıştırma alanı dar. Macron bu hafta, seçimlere bu kadar yakın bir dönemde Fransa'nın bu tür bir "kargaşa" içinde olmasının "normal olmadığını" dile getirdi.