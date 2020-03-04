Avrupa’da panik
Hastalanan Papa Francis’in korona değilmiş.
*ALMANYA’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde süpermarket zincirlerinde raflar boşaldı, dezenfektan ve maske stokları tükendi.
*Avrupa Parlamentosu, salgın nedeniyle AP’ye yapılacak tüm etkinlikleri 3 hafta süreyle yasakladı.
*İngiltere’de spor müsabakaları ve okulların da bulunduğu ‘girişe yasak bölgeler’ oluşturulması ve hastaların gözlem altına alınması kararlaştırıldı.
*İtalya’da ölü sayısı 79’a çıktı.
*Fransa’da 4 kişi öldü, hükümet, tıbbi maske stoklarına el koyma kararı aldı.
*Ukrayna’da ilk koronavirüs vakası tespit edildi.
*Twitter, Güney Kore, Hong Kong ve Japonya’daki 5 bin çalışanına evden çalışma zorunluluğu getirdi.
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