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Dünya
Haber Giriş: 04.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Avrupa’da panik

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Avrupa’da panik
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Hastalanan Papa Francis’in korona değilmiş.

*ALMANYA’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde süpermarket zincirlerinde raflar boşaldı, dezenfektan ve maske stokları tükendi.

*Avrupa Parlamentosu, salgın nedeniyle AP’ye yapılacak tüm etkinlikleri 3 hafta süreyle yasakladı.

*İngiltere’de spor müsabakaları ve okulların da bulunduğu ‘girişe yasak bölgeler’ oluşturulması ve hastaların gözlem altına alınması kararlaştırıldı.

*İtalya’da ölü sayısı 79’a çıktı.

*Fransa’da 4 kişi öldü, hükümet, tıbbi maske stoklarına el koyma kararı aldı.

*Ukrayna’da ilk koronavirüs vakası tespit edildi.

*Twitter, Güney Kore, Hong Kong ve Japonya’daki 5 bin çalışanına evden çalışma zorunluluğu getirdi.

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