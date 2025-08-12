Avrupa'da orman yangınları sürüyor: 1 kişi öldü, 5 binden fazla insan sokakta kaldı

Haberin Devamı

Başkent Madrid'in Tres Cantos ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınında vücudunun yüzde 98'i yanan 50 yaşındaki bir erkek hastanede hayatını kaybetti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, X hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybeden kişinin ailesine başsağlığı diledi.

Sanchez, "İçişleri Bakanlığı, ülkede devam eden çok sayıda yangına yanıt olarak Devlet Acil Durum Planı kapsamında Acil Durum Öncesi 1. Aşama ilan etti. Tüm profesyonellere, itfaiyecilere ve yangınları söndürmek için yorulmadan çalışan diğer acil durum ekiplerine teşekkür ederim. Orman yangınları açısından son derece riskliyiz. Lütfen çok dikkatli olun" açıklamasında bulundu.

CADİZ'DE 2 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Şu anda en büyük yangınlardan biri, ülkenin güneyindeki Cadiz kentine bağlı Tarifa ilçesi çevresinde devam ediyor. Sivil Koruma ve yerel yönetim yetkilileri, 2 bin kişinin tahliye edildiğini, şiddetli rüzgarın yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını açıkladı.

Hafta sonundan bu yana yangınlarla mücadele eden Kastilya ve Leon bölgesindeki Leon ve Zamora kentlerinde ise şu anda 11 farklı noktada yangınların devam ettiği duyuruldu. Alevlerin birçok noktada evlere de sıçradığı bölgede tahliye edilen yaklaşık 3 bin kişinin, iki gündür evlerinin dışında kaldığı bilgisi paylaşıldı. Bölgedeki Dünya Mirası listesinde yer alan Las Medulas Doğal Parkı'nda bulunan Roma İmparatorluğu döneminden kalma büyük açık altın madeninin de tüm önlemlere rağmen ciddi hasar gördüğü kaydedildi.

12 NOKTADA YANGINLAR DEVAM EDİYOR

Ayrıca kuzeydeki Galiçya bölgesinde Ourense, Lugo, Pontevedra ve A Coruna kentleri çevresinde 12 yerde yangınlar sürüyor.

Diğer yandan, İspanya'nın ortasındaki Toledo kentinin Navalmoralejo dağlık yerleşim yerinde çıkan yangında da bir günde 2 bin 800 hektarlık ormanlık alanın yandığı belirtildi.

Ülke genelinde şu anda 5 binden fazla kişinin ev, otel veya kamp yerlerinden tahliye edildiği öğrenildi. Ekolojik Geçiş Bakanlığının verilerine göre, İspanya'da yıl başından bu yana çıkan yangınlarda 46 bin hektardan fazla ormanlık alan yandı.

FRANSA'DA YÜZLERCE İTFAİYECİ ORMAN YANGININA MÜDAHALE ETTİ

Fransız basında çıkan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Charente vilayetinde yer alan Double ormanında dün çıkan yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Onlarca itfaiye aracı ve 300'den fazla itfaiye erinin müdahale ettiği yangında, civardaki bazı kasabalar tahliye edildi.

Soğutma ve temizleme çalışmalarının sürdüğü vilayette, yangın nedeniyle 12 kasabada elektrik kesintisi yaşandı. Bardenac kasabasındaki LGV tren hattı ise iki yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Charente vilayetinde, 280 futbol sahasına karşılık gelen 200 hektardan fazla ormanlık alan yandı.

Fransa'nın güneyindeki farklı vilayetlerde yaz başından bu yana çok sayıda yangın çıktı.

Aude vilayetinde ise ay başında çıkan yangında yaklaşık 17 bin hektar alan zarar görmüş, yangın "yazın en büyük yangını" olarak kayıtlara geçmişti.

PORTEKİZ'DE 4 NOKTADA BÜYÜK YANGINLAR

Orman yangınlarıyla iki haftadır mücadele eden Portekiz'de, 4 noktada devam eden büyük yangınları söndürmek için 1700'den fazla itfaiyecinin çalıştığı, aralarında sivil ve itfaiyecilerin olduğu 37 kişinin yaralandığı bildirildi. Resmi makamlarca "endişe verici boyutta" olduğu açıklanan 4 noktada (Vila Real, Trancoso, Covilha ve Tabuaço) büyük orman yangınları devam ediyor.

Yerel yönetimler ve Sivil Koruma kurumu yetkililerinden yapılan açıklamalarda, 700'ü Trancoso'da olmak üzere sadece 4 büyük yangın için 1700'den fazla itfaiyecinin görev yaptığı belirtildi.

Portekiz devlet televizyonu RTP, yangın söndürme çalışmaları sırasında aralarında sivil ve itfaiyecilerin olduğu 37 kişinin yaralandığını duyurdu. Hükümet, mevcut durumda hizmet dışı olan bazı hava araçları nedeniyle söndürme çalışmalarına takviye için Fas'tan iki "Canadair" uçağının geldiğini ifade etti.

Ormanlar ve Doğal Parkları Koruma Enstitüsünün (ICNF) verilerine göre, bu yıl şimdiye kadar 60 bin hektardan fazla ormanlık alan kül oldu. Yetkililer, alevlerin ilerledikçe yoğun sıcaklık, kuvvetli rüzgarlar ve kurak hava koşullarının da beraberinde geldiğini, 44 dereceleri bulan aşırı sıcak havanın devam etmesi nedeniyle ikinci en ciddi uyarı olan "turuncu" alarmın nerdeyse ülkenin genelinde devam ettiğini kaydetti.

Portekiz'de aşırı sıcaklar nedeniyle 3 Ağustos'ta ilan edilen ve daha sonra uzatılan alarm durumu 13 Ağustos'ta sona erecek.