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Avrupa'da Omikron paniği! OHAL ilan edildi, kepenkler indiriliyor

#Omikron#İngiltere#Koronavirüs
Avrupada Omikron paniği OHAL ilan edildi, kepenkler indiriliyor

Omicron varyantı tüm dünyada etkisini giderek arttırıyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da, Belediye Başkanı Sadiq Khan, Omicron mutasyonunun hızla yayılması ve vakaların artmaya devam etmesi üzerine başkentte olağanüstü durum ilan etti. Öte yandan Hollanda’da artan koronavirüs vakaları ve Omicron mutasyonu nedeniyle yılbaşı öncesi karantina tedbirleri sıkılaştırılarak, yarından itibaren zorunlu olmayan tüm işletmelerin ocak ayı ortasına kadar kapatılmasına karar verildi.

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İngiltere’de Covid-19’un Omicron mutasyonu hızla yayılmaya devam ederken, günlük vaka sayısı 100 bine yaklaştı. Başkent Londra’nın Belediye Başkanı Sadiq Khan, vaka sayılarındaki artışın ardından başkentte olağanüstü durum ilan etti. Khan, "Hastaneye kabullerin artması ve sağlık çalışanlarının sayısındaki eksiklik nedeniyle ortaklarımızla görüşerek bugün Londra için olağanüstü durum ilan etme kararını aldım" ifadelerini kullanarak, "Bu, işlerin ne kadar ciddi olduğunun bir göstergesidir" dedi.

Omicron mutasyonunun hızla yayılması nedeniyle Ulusal Sağlık Servisi (NHS), itfaiye ve polis gibi hayati kurumların personellerinin zor durumda kaldığını ifade eden Khan, Londra'daki ve ülkedeki herkesin güçlendirici aşı dozlarını almaları gerektiğini vurguladı.

SON 1 HAFTADA HASTANEYE KABULLER YÜZDE 30 ARTTI

Son zamanlarda ülkede en çok Covid-19 vakasının görüldüğü Londra'da, son 1 haftada 78 bin 168 vaka kaydedilirken, hükümetin verilerine göre, başkentte salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 1,5 milyonu aştı. Londra'da ayrıca, hastaneye kabullerin son 1 hafta içinde yüzde 30 artmasıyla şu anda hastanelerde Covid-19 tedavisi gören hasta sayısının yaklaşık 15 bine ulaştığı belirtildi.

LONDRA’DA “OLAĞANÜSTÜ DURUM” EN SON OCAK AYINDA İLAN EDİLMİŞTİ

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Khan'ın "olağanüstü durum" ilan etmesi üzerine başkentteki acil durum servislerinde bir dizi düzenlemelerin yapılması bekleniyor. Khan, daha önce geçtiğimiz ocak ayında başkentin “kriz noktasında” olduğunu ve sağlık hizmetlerinin korunması için acil önlem alınması gerektiğini söyleyerek “olağanüstü durum” ilan etmişti.

LONDRA İTFAİYESİNDE PERSONEL SIKINTISI

İtfaiye Birliği (FBU) tarafından dün yapılan açıklamada, korona virüs vakalarında görülen artışın Londra İtfaiyesini "benzeri görülmemiş" bir şekilde personel sıkıntısıyla karşı karşıya bıraktığı ve bu nedenle geçtiğimiz hafta Londra itfaiye araçlarının yaklaşık üçte birinin kullanılamadığı ifade edilmişti.

OMİCRON VAKA SAYISI 24 BİN 968'E YÜKSELDİ

Birleşik Krallık genelinde son 24 saatte 10 bin 59 yeni Omicron mutasyonlu vakanın tespit edilmesi ile toplam Omicron vaka sayısı 24 bin 968'e yükseldi. Yeni tespit edilen vakaların 9 bininden fazlasının İngiltere'de olduğu ve İngiltere’yi Kuzey İrlanda, İskoyça ve Galler'in takip ettiği belirtildi.

HOLLANDA KEPENK İNDİRİYOR

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Hollanda’da artan koronavirüs vakaları ve Omicron mutasyonu nedeniyle yılbaşı öncesi karantina tedbirleri sıkılaştırılarak, yarından itibaren zorunlu olmayan tüm işletmelerin ocak ayı ortasına kadar kapatılmasına karar verildi.

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#Omikron#İngiltere#Koronavirüs

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