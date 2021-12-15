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Avrupa'da Omikron alarmı

#Omikron#Koronavirüs#Avrupa
Avrupada Omikron alarmı

Bilim insanları, Omikron’un 2-4 hafta içinde Avrupa’da baskın virüs haline geleceğini söyledi. Uzmanlar, çift doz aşı olanların hastalığı hafif atlattığını söyledi. DSÖ’den yapılan açıklamada ise Omikron’un daha önce görülmemiş oranda yayıldığı belirtildi.

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İsviçre’nin Basel Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada koronavirüsün Omikron varyantının aşılı, aşısız herkese bulaşma riski olduğu için 2 ila 4 hafta içinde tüm Avrupa’da baskın virüs haline geleceği uyarısında bulunuldu. Araştırma sonucunu açıklayan Profesör Richard Neher, Omikron varyantının Delta varyantına göre üç kat daha bulaşıcı olduğuna dikkati çekerek, İngiltere ve Danimarka’daki vakaların her üç günde bir iki katına çıktığını vurguladı.

İngiltere, Omikron’la birlikte artan COVID-19 vakaları nedeniyle aşı programına hız verdi. 3. doz aşı olmak isteyenler, Londra’da bulunan St. Thomas Hastanesi’nin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

AŞISIZLARIN İŞİ ZOR

Güney Afrika çıkışlı Omikron varyantının, COVID-19 atlatmış kişiler ile çift aşı olanlara da bulaştığını belirten araştırmaya göre, koronaya karşı aşılı olanlar yeni varyanta yakalanmaları durumunda hastalığı daha hafif atlatıyor. Ancak aşısızlar için aynı şey söz konusu değil.

BÖYLE YAYILMA GÖRMEDİK

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise yapıtığı açıklamada “77 ülke şu anda Omikron vakaları bildirdi ve gerçek şu ki Omikron henüz tespit edilmemiş olsa bile muhtemelen çoğu ülkede bulunuyor. Omikron, daha önce hiçbir mutasyonda görmediğimiz bir oranda yayılıyor” dedi.

FESTİVALDE ŞOK

Diğer yandan Almanya’nın Münster kentinde düzenlenen uluslararası bir dans festivali esnasında negatif test kuralına rağmen 14 kişinin koronavirüse yakalanmış olduğu, bunlardan üçünde Omikron varyantı tespit edildiği duyuruldu. Münster İletişim Dairesi’nden verilen bilgiye göre bu ay başında gerçekleşen üç günlük uluslararası dans festivalinde katılımcılara çifte aşı veya hastalığı atlatmış olma şartı ile ayrıca günlük negatif test kuralı uygulandığı belirtildi. Tüm önlemlere rağmen şimdilik 14 kişinin festival esnasında koronavirüse yakalanmış olduklarının tespit edildiği belirtilen açıklamada, 3 Omikron vakasının bulunduğu, sayının artmasından endişe edildiği kaydedildi.

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#Omikron#Koronavirüs#Avrupa

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