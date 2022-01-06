Avrupa’da Omicron dalgası: Günde 900 binden fazla vaka!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANITOmicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT#Koronavirüs
Başarırın asılsız iddiaları yargıya taşındıBaşarır'ın asılsız iddiaları yargıya taşındı#Ali Mahir Başarır
İşte memur emeklisinin zamlı maaşları: Kuruşu kuruşuna hesapladıkİşte memur emeklisinin zamlı maaşları: Kuruşu kuruşuna hesapladık#Memur Emeklisi
MHP lideri Bahçeli Turkovac aşısı oldu, herkese çağrı yaptıMHP lideri Bahçeli Turkovac aşısı oldu, herkese çağrı yaptı#Koronavirüs
Nedeni belli oldu Kripto para piyasalarında deprem...Nedeni belli oldu! Kripto para piyasalarında deprem...#Kripto Para Piyasaları
Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek 1 SORU 4 UZMANOmicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek? 1 SORU 4 UZMAN#Koronavirüs
ABD bu skandalla çalkalanıyor... Resmen herkesi bezdirdiABD bu skandalla çalkalanıyor... Resmen herkesi bezdirdi!#ABD
Masada 4 kritik başlık vardıMasada 4 kritik başlık vardı#Recep Tayyip Erdoğan
Kadın kılığına giren çekiçli saldırgan dehşet saçtıKadın kılığına giren çekiçli saldırgan dehşet saçtı!#Küçükçekmece
‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık#Bil / Bul Eki
Üniversiteli Enes’in annesinden yürek burkan sözler: Kadir Şeker gibi olduÜniversiteli Enes’in annesinden yürek burkan sözler: Kadir Şeker gibi oldu#Bursa
Taciz iddiaları kariyerini bir kez daha salladı: Çareyi, küllerini köprüden savurmakta buldularTaciz iddiaları kariyerini bir kez daha salladı: Çareyi, küllerini köprüden savurmakta buldular#Chris Noth
Bakan yasayı duyurdu: Patronların mesai dışı çalışanları araması yasak, haftada 4 gün çalışacaklar...Bakan yasayı duyurdu: Patronların mesai dışı çalışanları araması yasak, haftada 4 gün çalışacaklar...#Belçika
Resmen Bodrumda kendimi eve kapattımResmen Bodrum'da kendimi eve kapattım!#Seray Sever
NBAde Ömer Faruk Yurtseven fırtınası Shaqı geçti, gözünü rekora dikti...NBA'de Ömer Faruk Yurtseven fırtınası! Shaq'ı geçti, gözünü rekora dikti...#NBA
HABERLERDünya Haberleri

Avrupa’da Omicron dalgası: Günde 900 binden fazla vaka!

#Omicron#AVRUPA#Dünya
Avrupa’da Omicron dalgası: Günde 900 binden fazla vaka

Avrupa’da Omicron dalgası sürüyor: Kıtada bir günde 900 binden fazla vaka görülü.

Haberin Devamı

Avrupa’da Omicron varyantının neden olduğu vaka artışı devam ediyor. Fransa ve İngiltere, son 24 saate en fazla vakanın ortaya çıktığı ülkeler oldu. Bu ülkeleri, Almanya, İtalya ve İspanya takip ediyor.

Fransa, en fazla Covid-19 vakasının tespit edildiği ülke oldu. Ülkede son 24 saatte 332 bin 252 vaka tespit edilirken, 246 kişi hayatını kaybetti. Fransa’nın ardından İngiltere’de bir günde 194 bin 747 vaka tespit edildi, can kaybı ise 343 olarak kaydedildi. Vaka sayısının 63 bin 191 olarak açıklandığı Almanya’da can kaybı 431 olarak duyuruldu. İspanya’da 137 bin 180 kişide Covid-19 tespit edilirken, 148 kişi hayatını kaybetti. Son olarak İtalya’da 189 bin 109 vaka kaydedildi ve 183 kişi yaşamını yitirdi.

BEŞ ÜLKEDE 900 BİNDEN FAZLA VAKA

Fransa, İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya’da bir günde tespit edilen toplam vaka sayısı 916 bin 479 olarak kaydedildi. Yine bu ülkelerde son 24 saate Covid-19 kaynaklı can kaybı ise 1351 olarak açıklandı. Dünkü verilerde toplam günlük vaka sayısı 822 bin 919, can kaybı ise 1134 olarak kaydedilmişti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Omicron#AVRUPA#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek 1 SORU 4 UZMAN

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek? 1 SORU 4 UZMAN

#Koronavirüs
Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı

Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı!

#Tolgahan Sayışman
Dürüm döneri babası keşfetmiş... Kim inanır buna

Dürüm döneri babası keşfetmiş... 'Kim' inanır buna

#Kim Jong-İl

BAKMADAN GEÇME!

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek 1 SORU 4 UZMAN

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek? 1 SORU 4 UZMAN

#Koronavirüs
Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı

Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı!

#Tolgahan Sayışman
Dürüm döneri babası keşfetmiş... Kim inanır buna

Dürüm döneri babası keşfetmiş... 'Kim' inanır buna

#Kim Jong-İl