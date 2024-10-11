‘Avrupa’da Müslüman karşıtı nefret endişe verici boyutta’

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Avrupa Parlamentosu’nda yapılan ‘Avrupa’da dini hoşgörüsüzlüğün yükselişi’ konulu oturumda konuşan AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, antisemitizm, Müslüman karşıtı nefret ve ırkçılığın endişe verici olduğunu belirtti.

DİNİ HOŞGÖRÜ VURGUSU

Schinas, Müslüman karşıtı nefretin geldiği seviyeye işaret ederek, “Müslüman karşıtı nefret tüm üye ülkelerimizde endişe verici boyutlara ulaşıyor. Medyada ve kamuya açık siyasi tartışmalarda artan bir şekilde Müslüman karşıtı nefreti görmek özellikle endişe verici” dedi. Avrupa’da kültürler ve dinler arası diyaloğun teşvik edilmesinin gereğine değinen Schinas, “Avrupa’nın bu diyalogdan korkacak hiçbir şeyi yok” ifadelerini kullandı. Birlikte yaşam ve dini hoşgörünün Avrupa’nın DNA’sında olduğu da Schinas’ın vurguları arasında yer aldı.

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KÜRESEL SORUNA DÖNÜŞTÜ

Dini hoşgörüsüzlüğün hem Avrupa’da hem de dünyanın diğer bölgelerinde önemli bir sorun olmayı sürdürdüğünün altını çizen Schinas, AB düzeyinde ortak bir yaklaşıma duyulan ihtiyaca değindi. “Avrupa, herkesin din ya da inanca sahip olma veya olmama hakkını her zaman koruyacak” diyen Schinas, dinin araçsallaştırılmasının Avrupa’da reddedilmesi gerektiğini söyleyerek, “Avrupa yaşam tarzı bir buldozer değil. Bizi birleştiren zenginliği, çeşitliliği, erdemi, değerleri, ilkeleri yansıtan bir ayna” ifadelerini kullandı.

VAKALAR ARTIYOR

Avrupa İslamofobiyle Mücadele Topluluğu tarafından hazırlanan son raporda, İslamofobik vaka sayılarında 2022’den 2023’e yüzde 57’lik bir artış olduğu belirtilmişti.