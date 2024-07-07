Avrupa’da kritik gün... Fransa ikinci tur için sandık başında: Aşırı sağa ittifak freni

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Fransız seçmen aşırı sağın yüzde 33 civarında oy oranıyla birinci çıktığı erken genel seçimlerin 30 Haziran’da yapılan ilk tur oylamasının ardından bugün ikinci tur için yeniden sandığa gidiyor. Yaklaşık 68 milyon 400 bin nüfuslu ülkede 49.5 milyon Fransız seçmen, 5 yıl boyunca kendilerini Ulusal Mecliste temsil edecek milletvekillerini belirlemek için bir kez daha sandık başında olacak.

501 VEKİL SEÇİLECEK

Ulusal Meclis’te görev yapacak 577 milletvekilinin 76’sı ilk tur oylamasında belli olurken bu vekillerinin 39’u aşırı sağ, 32’si sol ittifak, 2’si Macron ittifakı ve kalan 3’ü merkez sağdaki Cumhuriyetçiler ve diğer sağ partilerin adayları oldu. Kalan 501 milletvekili ise yarın yapılacak oylamayla belirlenecek.

GECE BELLİ OLACAK

Oy kullanma işlemi, Fransa’nın ana kara topraklarında, yerel saatle 08.00’de başlayıp 18.00’de sona erecek. Paris gibi büyük kentlerde saat 20.00’ye kadar oy kullanılabilecek. Araştırma şirketleri, sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlayabilecek.

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AŞIRI SAĞ ANKETLERDE ÖNDE

İlk turda, aşırı sağcı RN yüzde 33 civarında oyla birinci geldi. Bu oranlar, RN’nin halihazırda 88 olan Ulusal Meclis’teki sandalye sayısını 3’e katlayabileceğini gösterdi. 4 solcu partinin ittifakından oluşan Yeni Halk Cephesi yüzde 28 ile ikinci, Macron’un ‘Cumhuriyet İçin Hep Birlikte’ ittifakı yüzde 20 oyla üçüncü oldu.

SEÇİM İTTİFAKLARI YAPILDI

Aşırı sağ adayların kazanma ihtimali daha yüksek olan yerlerde merkez ve sol parti adayları üstü kapalı işbirliğine gitti, bu çerçevede 200’den fazla aday seçim yarışından çekildi. Anketler, Ulusal Birlik’in tek başına iktidar için gerekli 289 sandalyeye ulaşamayacağına işaret ediyor. Toluna Harris Interactive araştırma merkezince 3 Temmuz’da yapılan ankete göre, 2’nci tur sonunda aşırı sağcı RN’nin başını çektiği ittifak 190 ila 220, Yeni Halk Cephesi 159 ila 183, “Cumhuriyet İçin Hep Birlikte” ittifakı 110 ila 135 sandalye elde ederken Cumhuriyetçiler ise 30 ila 50 sandalyenin sahibi olabilir.

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MACRON’UN İŞİ ZOR

Haziran ayındaki aşırı sağın birinci çıktığı Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron erken seçim kararı almıştı. Ulusal Birlik, 30 Haziran’daki seçimlerden de güçlü çıkarken merkez sağ ve sol sandıkta ilan edilmemiş ittifaklara gitselerde Macron, yeni dönemde farklı bir koalisyon hükümetiyle çalışmak zorunda kalacak. Ulusal Birlik, ancak salt çoğunluk elde ederse hükümet kurucağını açıklamıştı. Macron ise merkez sol ile iktidar arayışına gidebilir, bu da Macron’u iş dünyasına yakın politikalardan vazgeçirmeye zorlayabilir.