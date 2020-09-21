Avrupa'da koronavirüste korkutan artış sürüyor

Sağlık Bakanlığı, 18 Eylül'de 640 bin 40 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını, bugün 31 bin 428 artışla 671 bin 468 olarak güncelledi.

Ayrıca Kovid-19'dan son 7 günde 311 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin toplam sayısının 30 bin 663'e çıktığı kaydedildi.

Öte yandan İspanya genelinde salgının yoğun olarak görüldüğü 77 belediyede serbest dolaşımın kısıtlanması, restoran ve barların doluluk oranının yüzde 50'ye indirilmesi, park ve bahçelerin tekrardan kapatılması, tüm işletmelerin en geç saat 22.00'de kapatılması gibi ek önlemler alındı.

Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra da, Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü kent olan Madrid'e gitmemeleri yönünde Katalanlara tavsiyede bulundu.

PORTEKİZ

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 623 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1920 olurken, vaka sayısı da 69 bin 200'e çıktı.

İTALYA



İtalya'da son 24 saatte 1350 kişide daha koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 299 bin 506ya yükseldi.



İtalya'da son 24 saatte 1350 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 17 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 299 bin 506ya, toplam can kaybı ise 35 bin 724e ulaştı. Ülkede 218 bin 703 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.

FRANSA



Fransa'da son 24 saatte 5 bin 298 kişide daha koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 458 bin 61e ulaştı.



Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 5 bin 298 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu. Toplam vaka sayısı 458 bin 61e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 91 bin 574 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 31 bin 338 olduğu aktarıldı.