Avrupa’da korona önlemleri işe yaradı

İngiliz Imperial College London’ın 100 binden fazla kişinin test sonucunu incelediği araştırmaya göre, ekim sonlarında bir kişinin virüsü bulaştırabileceği kişi sayısını gösteren R0 değeri 1’in üzerindeyken, bu sayı önlemlerle 13-24 Kasım’da 0.88’e kadar düştü.

KARANTİNA SAYESİNDE

Çalışmayı yürüten ekibin lideri Prof. Paul Elliott, bunun, bazı bölgeleri kapsayan kademeli karantina sistemi ve ardından gelen büyük çaplı karantinanın vakaların azalmasına yardımcı olduğunu gösterdiğini söyledi. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da, ulusal karantinanın vakalarda yüzde 30 düşüş sağladığını belirterek, “Ülkede salgın tekrar kontrol altına alındı” dedi. İngiltere’de kasım ayının ilk iki haftasında günlük 20 binin üzerinde seyreden vaka sayıları 12 bin seviyesine kadar geriledi.

GÜNLÜK 50 BİNDEN DÖNDÜ

Vaka sayılarındaki yükseliş üzerine önlemlerini arttıran ülkeler arasında yer alan Fransa’da da kasım ayı başında bazı günlerde 50 bin barajını geçen yeni vaka sayısı önemli oranda azaldı. Ülkede günlük vaka artışı 10 binin altına çekildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kasım ayının tümü boyunca ulusal kısıtlamaya gidileceğini duyurmuş, ardından restoran ve barlar gibi gerekli olmayan iş yerleri kapatılmış ancak okullar ve fabrikalar açık kalmıştı.