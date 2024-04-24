Avrupa’da kızamık alarmı

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Avrupa Birliği içerisinde faaliyet gösteren Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), kızamık ve boğmaca vakalarında artış olduğunu açıklayarak aşılama protokollerine uyulması gerektiğini gündeme getirdi. ECDC Müdürü Andrea Ammon, yaptığı açıklamada, aşıyla önlenebilir hastalıklardan kaynaklanan ölüm oranlarında önemli bir azalma olmasına rağmen, bunların halk arasında yayılmaya devam ettiğini vurguladı. Ammon “Bu hastalıklar özellikle her yaştan korunmasız ve dayanıksız insanlara acı çektiriyor” dedi. 2023 Mart ayı ile 2024 Şubat sonu arasında en az 5 bin 770 kızamık vakası ve 5 ölüm rapor edildi.

BEBEKLER VE ÇOCUKLAR DAHA ÇOK RİSK ALTINDA

Kolay yayılması nedeniyle, kızamık olan hasta kişi 12 ila 18 kişiye bu mikrobu bulaştırabiliyor. Kızamık bulaşmasını durdurmak için nüfusun en az yüzde 95’ine iki doz aşı yapılması gerekiyor. Son derece bulaşıcı bir solunum yolu enfeksiyonu olan boğmaca vakalarında AB’de 2023 ortasından bu yana büyük bir artış yaşandı. Veriler, boğmaca vakalarında 2022 ve 2021’e kıyasla 2023 ve 2024’te on kat artış olduğunu gösteriyor. Her iki durumda da en ağır sonuçlara aşı olamayan yeni doğan bebekler ve küçük çocuklar maruz kalıyor. Doğan bebekler ve küçük çocukların toplum bağışıklığıyla korunmaları gerekiyor.

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PANDEMİDE AŞILAR AKSADI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2020-2022 yılları arasında Avrupa’da 1.8 milyondan fazla bebeğin kızamık aşısını kaçırdığını bildirdi. DSÖ, COVID-19 salgınının, tedarik zincirindeki aksaklıklar, kaynakların COVID-19 ile müdahale çabalarına yönlendirilmesi ve aşılama hizmetlerini sınırlayan karantinaların, birçok çocuğun aşılardan mahrum kalmasına yol açtığı saptamasında bulundu.