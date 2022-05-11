Avrupa'da kaos! Rusya uyduları hack’ledi... Ortalığı karıştıran iddia

Haberin Devamı

İngiliz yetkililer, Ukrayna'yı işgal etmeden saatler önce Avrupa'da kaosa neden olan bir siber saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu doğruladı.

Kremlin siber casusları, Ukrayna ordusunu hedef almayı amaçlayan bir Viasat iletişim uydusunu hack’ledi, ancak aynı zamanda Almanya'daki bir rüzgar çiftliği de dahil olmak üzere binlerce kullanıcıyı çevrimdışı duruma getiren bir soruna neden oldu.

Saldırı, Rusya tarafından ateşlenen ilk dijital silahtı ve topyekûn bir çevrimiçi savaş korkusunun da ilk örneğiydi.

AÇIKLAMA İNGİLTERE'DEN GELDİ

Rus ajanlarını işaret eden kanıtlar daha önce uydunun operatörü Viasat tarafından yayınlanmıştı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı şimdi de Kremlin'in askeri istihbarat bürosu GRU'nun saldırının arkasında olduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Bu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik, Ukrayna ve Avrupa'daki sıradan insanlar ve işletmeler üzerinde önemli sonuçları olan kasıtlı ve kötü niyetli bir saldırının açık ve sarsıcı kanıtıdır" dedi.

Ukrayna siber güvenlik kurumunda üst düzey bir yetkili olan Viktor Zhora, saldırının hemen ardından bunun “savaşın en başında iletişimde gerçekten büyük bir kayba yol açtığını” söyledi.

AB'DEN KINAMA GELDİ

Avrupa Birliği, Avrupa'nın doğusundaki üye ülkeleri etkileyen ve enerji şirketi Enercon tarafından işletilen 5,800 Alman rüzgâr türbinini kapatan saldırı için Rusya'yı kınarken Dışişleri Bakanı Truss'a tebriklerini iletti.

Saldırı, Rus askeri istihbaratı tarafından Viasat'ın KA-SAT uydusu için müşteri terminallerine gönderilen kötü amaçlı bir yazılım güncellemesiyle gerçekleştirildi.

Bilgisayarın başına oturup birkaç tuşa basarak bir başka ülkeye çok büyük maddi zarar vermek mümkün

İngiltere, Rusların uyduyu çevrimdışına zorlama çabaları nedeniyle on binlerce terminalin hasar gördüğünü söyledi. Terminallerin normal kullanım için yeniden programlanmak üzere Viasat'a iade edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Haberin Devamı

Viasat'ın uydu hizmeti, işletmeler tarafından genel internet bağlantısı için ve internete bağlı endüstriyel sistemlerin izlenmesi için kullanılıyor.

Siber güvenlik şirketi SentinelOne, mart ayında yaptığı bir analizde, Almanya'daki 5.800 türbinin tamamının şubat ayı sonlarında aynı anda çevrimdışı olarak ortadan kaybolduğunu ve bunun da bir şeylerin yolunda gitmediğinin ilk göstergesi olduğunu söyledi.

İngiltere, Salisbury'deki korkunç eylemlerinden sonra GRU’nun varlığını kabul etti.

İngiltere’nin yaptırımları, hükümetin Putin'in savaş makinesini hem finanse ettiğini hem de desteklediğini söylediği oligarkların ve aile üyelerinin kişisel net değeri olan 940 milyar sterlin değerinde banka varlığını ve 117 milyar sterlinlik kişisel net değerini dondurdu. Açıklamalar İngiliz Bakan Truss tarafından yapıldı

Haberin Devamı

HIZLANAN SİBER SALDIRILAR YAVAŞLAMAYA BAŞLADI

Savaşın başlangıcında, Viasat hack'i uzmanlar tarafından daha sonra olabileceklere dair bir uyarı atışı olarak görülmüştü. Rusya'nın siber savaşla ilgili becerileri bu saldırıyla zirve yaptı ve aynı zamanda Batılı ve Ukraynalı kuruluşlar arasında yeni bir teyakkuz dalgasına yol açtı.

Nisan ayında, Ukrayna'nın elektrik şebekesinin bir bölümünü kötü amaçlı bir yazılım “bombasıyla” yıkmayı amaçlayan bir başka Rus hack’i, Microsoft ve Slovak siber güvenlik şirketi Eset'in yardımları sayesinde tespit edildi ve etkisiz hale getirildi. Zhora, "Görünüşe göre buna zamanında yanıt verdiğimiz için son derece şanslıyız" demişti.

Haberin Devamı

Bu girişimden bu yana Rus siber saldırganlığı, Ukraynalı yetkililerin e-posta gelen kutularını ve sosyal medya profillerini hack’leme girişimlerinin devam etmesiyle, arka planda devam eden bir etkinlik düzeyine geriledi…