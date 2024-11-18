Avrupa'da İsrail krizi: Bakan istifa etti

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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası yaşananlar nedeniyle Hollanda Yardımlar ve Gümrükten Sorumlu Devlet Bakanı Nora Achahbar istifa etti.
Achahbar, başkent Amsterdam'da 7 Kasım'da oynanan ve Gazze savaşı nedeniyle olay çıkan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrasında Bakanlar Kurulu toplantılarında kullanılan "ırkçı söylemler" nedeniyle istifa kararı aldı.
Temmuzda Devlet Bakanlığı görevine başlamadan önce savcılık, avukatlık ve hakimlik gibi çeşitli hukuki görevlerde bulunan Achahbar'ın istifasıyla Yeni Sosyal Sözleşme (NSC) partisinin hükümetteki temsilci sayısının 6'ya düşeceği belirtildi.