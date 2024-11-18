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Avrupa'da İsrail krizi: Bakan istifa etti

Güncelleme Tarihi:

#Hollanda#Amsterdam#Bakan
Avrupada İsrail krizi: Bakan istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 12:16

Hollanda Yardımlar ve Gümrükten Sorumlu Devlet Bakanı Nora Achahbar, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrasında Bakanlar Kurulu toplantılarında kullanılan "ırkçı söylemler" nedeniyle istifa kararı aldı.

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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası yaşananlar nedeniyle Hollanda Yardımlar ve Gümrükten Sorumlu Devlet Bakanı Nora Achahbar istifa etti.

Avrupada İsrail krizi: Bakan istifa etti

Achahbar, başkent Amsterdam'da 7 Kasım'da oynanan ve Gazze savaşı nedeniyle olay çıkan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrasında Bakanlar Kurulu toplantılarında kullanılan "ırkçı söylemler" nedeniyle istifa kararı aldı.

Temmuzda Devlet Bakanlığı görevine başlamadan önce savcılık, avukatlık ve hakimlik gibi çeşitli hukuki görevlerde bulunan Achahbar'ın istifasıyla Yeni Sosyal Sözleşme (NSC) partisinin hükümetteki temsilci sayısının 6'ya düşeceği belirtildi.

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#Hollanda#Amsterdam#Bakan

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