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Avrupa'da ilk ülke: Aşı artık zorunlu

#Aşı#Avusturya#Koronavirüs
Avrupada ilk ülke: Aşı artık zorunlu

Avusturya’da dün yürürlüğe giren yasayla, 18 yaşından büyük herkes için COVID-19 aşısı zorunlu hale geldi. Daha önce bazı ülkeler tıp çalışanları ve yaşlılar için aşı zorunluluğu getirmişti ancak Avrupa’da 18 yaş üstüne böyle bir zorunluluk uygulayan ilk ülke Avusturya oldu.

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Aşıların ağır hastalıklarla mücadelede etkili olduğunu ve yasanın gelecekteki olası kapanmaları önlemek için çıkarıldığını savunan Avusturya hükümeti, bunun “tartışmalı ancak gerekli” bir karar olduğu görüşünde. Düzenlemenin “insan haklarına müdahale” olduğunu bildiklerini kaydeden Avusturya’nın AB ve Anayasa Bakanı Karoline Edtstadler, “Mevcut durumda böyle bir müdahale meşru gösterilebilir. Pandemiden çıkmamız gerekiyor ve aşının salgından çıkmak ve gerçek yaşama dönmek için tek yol olduğunu biliyoruz” dedi.

OLMAYANLARA PARA CEZASI

Ocak 2024’e kadar yürürlükte kalması öngörülen yasa kapsamında mart ayından itibaren insanların aşı durumları kontrol edilmeye başlanacak. Tıbbi mazereti olmaksızın aşı olmayı reddedenlere 600 ila 3600 Euro para cezası verilebilecek. Ülke nüfusunun yüzde 72’si aşılanmış durumda.

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İKİ DOZUN SÜRESİ 9 AY

AB’de iki doz aşılı kişilerin “tam aşılı” statüsü dokuz ay ile sınırlandırıldı. Bu süre içinde hatırlatma dozu yaptırmayanlar artık aşısız sayılacak ve aşı sertifikaları geçersiz sayılacak. Hatırlatma dozunun kaç ay geçerli kabul edileceği ise henüz net değil. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC), aşıların etkisinin zamanla azaldığına işaret ederek ikinci dozdan altı ay sonra hatırlatma dozu olunmasını tavsiye etmişti.

Avrupada ilk ülke: Aşı artık zorunlu

5 YAŞ ALTINA AŞI GELİYOR

Pfizer ve BioNTech, 5 yaşın altına özel geliştirdikleri COVID-19 aşısının bu ay sonuna kadar onay alması bekliyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) izin verirse, 6 aydan büyük çocuklar aşı olabilecek. 5 yaş üstündeki çocukların aşılanmasına halihazırda onay çıkmıştı. Ortak aşı geliştiren iki şirket, çift doz uygulamanın 2, 3 ve 4 yaş grubunda yetişkinlerle kıyaslanabilir seviyede bağışıklık geliştirmediğini bu nedenle 3 dozluk bir uygulamanın üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Ancak 6 ay - 2 yaş grubunda iki doz yeterli koruyuculuk sağladı. Bu yaş grubuna her dozda yetişkinlere yapılanın 10’da 1’i miktarda ilaç veriliyor.

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Avrupada ilk ülke: Aşı artık zorunlu

YASAKLAR KALKTI

Avrupa ülkelerinin büyük bölümü, vaka sayılarındaki artış sürse de yüksek aşılama oranları ve daha hafif semptomlara neden olan Omikron varyantının etkisiyle kısıtlamaları gevşetmeye başladı. Kıtada normale dönüşe ise Danimarka öncülük ediyor. Korona nedeniyle yoğun bakımda yatanların oranında düzenli bir düşüş yaşandığına dikkat çeken hükümet, COVID-19’u “sosyal açıdan kritik hastalık” kategorisinden çıkardı. Ülkede dün itibarıyla tüm kısıtlamalar kaldırıldı.

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#Aşı#Avusturya#Koronavirüs

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