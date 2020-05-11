Avrupa’da ilk kapsamlı normalleşme

Koronavirüs salgınının yayılma hızında belirgin bir yavaşlamanın görüldüğü Avrupa’da bugün çok sayıda ülke mevcut kısıtlamaları kapsamlı şekilde gevşetecek. Aralarında salgının başından bu yana sıkı kuralların uygulandığı ve gevşetme sürecini en geç başlatan ülkelerden olan Fransa’nın da yer aldığı bazı ülkeler ‘yeni normale’ bir adım daha yaklaşacak. Gevşetme süreçlerinin hızı ve kapsamı ülkeden ülkeye farklılık göstermeyi sürdürürken hükümetler, özgürlükler, sosyal hayata dönüş ve ekonomik kaygılar arasında hassas bir denge kurma çabasında. Avrupa’da en fazla can kaybının yaşandığı ikinci ülke olan İtalya’da ilk kapsamlı normalleşme adımı 4 Mayıs’ta atılmıştı. Bazı ülkelerde bugün atılacak adımlar şunlar:



FRANSA: 56 gündür belirgin bir esneklik göstermeksizin uygulanan kısıtlamalar ülke ikiye bölünerek gevşetilecek. Kırmızı bölgelerde kısıtlamaların belli bir düzeyde sürecek, yeşil bölgelerde gevşetme konusunda manevra alanı daha geniş olacak. 40 bin metrekareden daha küçük olan mağaza ve alışveriş merkezleri, kuaförler ve güzellik salonları ile pazarlar açılacak. Tüm işletmeler faaliyete geçecek, seyahatlere 100 kilometreyi aşmayacak şekilde izin verilecek bu mesafeden daha uzağa gitmek için özel izin gerekecek. Maske takmanın zorunlu olduğu toplu taşımada kapasite artırılacak, açık havada bireysel sporlara izin verilecek. Yeşil bölgelerdeki ortaokulların bazı sınıfları açılacak, ilkokullarda sınıflarda en fazla 15 öğrenci olacak. 10 kişiyi geçmemek kaydıyla aile ve arkadaş buluşmalarına izin verilecek, cenaze törenlerine en fazla 20 kişi katılabilecek. Kütüphaneler ve küçük müzeler açılacak. Tecrit ortamından çıkılmasıyla birlikte önlemler öncesinde Paris dışına çıkan yaklaşık 200 bin kişinin başkente dönmesi bekleniyor.



İSPANYA: Avrupa’da en fazla vakanın görüldüğü ülke olan İspanya’da ülkenin belli bölümlerinde ikinci aşamaya geçilecek. İkinci aşamaya geçmesine izin verilen bölgelerde şehir içinde kalmak şartıyla araç kullanımı, testleri negatif olan aile bireylerinin aynı otomobilde bulunması, sosyal mesafe şartıyla 10 kişinin bir araya gelmesi mümkün olacak. Restoran ve barların terasları yarım kapasiteyle açılacak. Pazarlar yüzde 25 kapasiteyle çalışacak, ortak alanları kapalı kalacak oteller kısıtlı kapasiteyle faaliyete geçecek. İbadethaneler, müzeler, kütüphaneler ve dükkânlar düşük kapasiteyle açılacak.



AÇIK HAVADA SPOR

ALMANYA: Gevşetme önlemlerinin hızının genelde eyaletlere göre belirlendiği ülkede kreşler ülke genelinde açılacak. Öncelik çalışan ve çocuklarını bırakacak bir yeri olmayan ailelere verilecek. Çok sayıda eyalette sosyal mesafe şartıyla açık havada spor faaliyetlerine ve antrenmanlara izin verilecek. Farklı hanelerde oturanların görüşmesine izin verilecek. Okullarda bazı sınıflarda tekrar eğitime geçilecek. Bazı eyaletlerde opera, müze ve sergi alanları açılacak.



HOLLANDA: İlkokullar ve kreşlerde eğitim başlayacak. Kütüphaneler açılacak, dış alanlarda temasta bulunmadan spor yapılabilecek. Yakın temasın söz konusu olduğu kuaförler, sürücü kursları ve fizik tedavi merkezleri randevuyla çalışacak.



MAĞAZADA YARIM SAAT

BELÇİKA: Bazı ülkelere göre daha esnek bir tecrit süreci uygulayan Belçika’da ikinci aşamaya geçilecek. 10 metrekareye bir müşteri düşecek ve içeride en fazla yarım saat kalınması şartıyla tüm mağazalar açılacak.



DANİMARKA: Sosyal mesafe şartıyla alışveriş merkezleri, kafe ve restoranlar açılacak.



İSVİÇRE: Üç aşamalı gevşetme stratejisi izleyen İsviçre’de ikinci aşamaya geçilecek. Restoranlar, semt pazarları, kütüphaneler ve perakende satış mağazaları açılacak. İlk ve orta dereceli okullarda eğitime geçilecek. Tren, otobüs ve tramvaylar normal seyrinde çalışmaya başlayacak.



YUNANİSTAN: Ayakkabı, mobilya, kozmetik, hırdavat ve ikinci el eşya satan dükkanlar ile açık alanda satış yapan işletmeler yeniden çalışmaya başlayacak.