Avrupa'da ikinci dalga alarmı! 12 Mayıs'tan beri ilk kez...

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınına ilişkin son verileri açıkladı.



Ülkede son dönemde artış trendinde olan günlük vaka sayısı, 12 Mayıs’tan bu yana ilk kez binin üzerine çıktı.

Bugün açıklanan 1071 yeni vakayla ülke genelinde Kovid-19 bulaşanların sayısı 258 bin 136'ya ulaştı.



Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 artarak 35 bin 430'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 243 artarak 205 bin 203 oldu.



Bu arada, Yüksek Sağlık Enstitüsü, son iki haftada vakaların yaş ortalamasının 32'ye kadar düştüğünü bildirdi.

OKULLAR, 14 EYLÜL'DE AÇILACAK



Ülkede vaka sayısındaki artış trendi, yerel yöneticileri de sıkı tedbirlere dönülmesi konusunda ikiye böldü.

Güneydeki Campania’nın bölgesel yönetim başkanı Vincenzo De Luca, ay sonunda durumu değerlendireceklerini, vakaların artmaya devam etmesi halinde bölgelerini giriş-çıkışlara kapatacaklarının sinyalini verdi.

Kuzeydeki Emilia-Romagna’nın bölgesel yönetim başkanı Stefano Bonaccini de ülkede yeni vakaların yükseldiğini ancak bunun, bölgeler arası seyahate kısıtlama getirecek düzeyde olmadığını savundu.

Öte yandan, Eğitim Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamayla ilk ve orta dereceli okulların 14 Eylül'de açılacağını duyurdu.

FRANSA’DA SON 24 SAATTE 3 BİN 602 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ



Koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 602 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 238 bin 2’ye yükseldiği aktarıldı. Bakanlık, son 24 saatte 9 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 30 bin 512’ye ulaştığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı, bugün yoğun bakımdaki hasta sayısını açıklamazken, 4 bin 741 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Fransa’da Perşembe günü 4 bin 771, dün ise 4 bin 586 yeni vaka tespit edilmişti.

DSÖ: KORONAVİRÜS İKİ YIL DAHA SÜREBİLİR

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cuma günü yaptığı açıklamada koronavirüsün (Covid-19) iki yıl daha sürebileceğini söyledi. Başkan Tedros Ghebreyesus, virüsü İspanyol gribinden daha hızlı yayılan ’yüzyılda bir meydana gelen sağlık krizi’ olarak nitelendirdi.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüsün iki yıl daha devam edeceğini ama teknolojinin de yardımıyla herkesin katılımının sağlandığı bir havuz yaratılması gerektiğini ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü’nün acil durumlar şefi Dr. Michael Ryan, 1918 salgınının dünyayı üç ayrı dalgayla vurduğunu ve 1918 sonbaharında başlayan ikinci dalganın ise en yıkıcı dalga olduğunu belirtti.

İNGİLTERE BİLİM DANIŞMANI: KORONAVİRÜS SONSUZA KADAR KALABİLİR

İngiltere Acil Durum Bilim Danışmanlığı (SAGE) üyesi ve eski Baş Bilim Danışmanı Prof Sir Mark Walport, koronavirüsün (Covid-19) sonsuza kadar var olup, insanların ise korunmak için düzenli aşıya ihtiyacı olabileceğini açıkladı.

Prof Walport basına yaptığı açıklamada, koronavirüsün grip gibi insanların hayatında sonsuza dek kalabileceğini ve aşı yaptırmanın insan hayatında düzenli hale gelebileceğini ifade etti.

Walport açıklamasında Bu, bir şekilde sonsuza dek bizimle olacak ve neredeyse kesinlikle tekrarlanan aşılar gerektirecek bir virüs. Yani biraz grip gibi, insanların düzenli aralıklarla yeniden aşılanmaya ihtiyacı olacak ifadelerini kullandı.