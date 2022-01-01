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Avrupa'da iki farklÄ± manzara! SÄ±kÄ± karantinalar ve yasaklarÄ± umursamayanlar...

#AVRUPA#Yeni YÄ±l#Koronavirüs

Dünya koronavirüs salgÄ±nÄ±nÄ±n gölgesinde ikinci bir yÄ±lÄ± geride bÄ±rakÄ±rken bu yÄ±l bir çok ülke yeni yÄ±la yine Kovid kÄ±sÄ±tlamalarÄ± altÄ±nda girdi. Avrupa'da bir çok ülkede yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ±nda maske ve sosyal mesafe unutulurken yasaklarÄ± sÄ±kÄ± sÄ±kÄ±ya uygulayan kentlerde hüzünlü bir manzara hakimdi.

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Avrupa genelinde bir Ã§ok Ã¼lkede uygulanan koronavirÃ¼s kÄ±sÄ±tlamalarÄ± yÄ±lbaÅŸÄ±nda rafa kalkarken insanlar sosyal mesafe ve maske umursamadan sabaha kadar eÄŸlendi. Ancak Almanya, Fransa ve BelÃ§ika'da bazÄ± kentlerde uygulananÂ katÄ± kÄ±sÄ±tlamalar sonrasÄ± yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi sokaklar adeta hayalet kentlere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼...

AVUSTURYA

Avusturyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Viyanaâ€™da binlerce kiÅŸi, havai fiÅŸek gÃ¶sterileri ile yeni yÄ±la "merhaba" dedi. Viyanaâ€˜nÄ±n Birinci BÃ¶lgesinde bulunan Stephansdom meydanÄ±nda dÃ¼zenlenen havai fiÅŸek gÃ¶sterisine katÄ±lan AvusturyalÄ±lar, Covid-19 salgÄ±nÄ±na karÅŸÄ± alÄ±nan Ã¶nlemlere raÄŸmen maske ve sosyal mesafe kurallarÄ±nÄ± hiÃ§e saydÄ±. Ãœlkede Covid-19'un Omicron mutasyonunun artÄ±ÅŸa geÃ§mesine raÄŸmen maske ve mesafe kurallarÄ±na uymayan ViyanalÄ±lar, havai fiÅŸek gÃ¶sterisi ve mÃ¼zik eÅŸliÄŸinde dans ederek doyasÄ±ya eÄŸlendi. Avusturya polisinin ise kutlamalar sÄ±rasÄ±nda Ã¼st dÃ¼zeyde gÃ¼venlik Ã¶nlemleri almasÄ± dikkat Ã§ekti.

Avrupada iki farklÄ± manzara SÄ±kÄ± karantinalar ve yasaklarÄ± umursamayanlar...

Ã‡EKYA

Ã‡ekyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Pragâ€™da da yeni yÄ±l coÅŸkuyla kutlandÄ±. GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l korona virÃ¼s (Covid-19) salgÄ±nÄ±na karÅŸÄ± alÄ±nan Ã¶nlemler kapsamÄ±nda uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± nedeniyle yeni yÄ±l kutlamalarÄ± yapÄ±lamazken, bu yÄ±l 25 AralÄ±k tarihinden itibaren hafifleyen Covid-19 yasaklarÄ± nedeniyle insanlar yeni yÄ±lÄ± Pragâ€™Ä±n Ã¼nlÃ¼ meydanÄ± olan Staromestke Namesti meydanÄ±nda karÅŸÄ±ladÄ±. SalgÄ±nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana havai fiÅŸek gÃ¶sterileri dÃ¼zenlemeyen Prag Belediyesiâ€™nin bu kararÄ±na raÄŸmen binlerce kiÅŸi, Staromestka Namesti meydanÄ±nda havai fiÅŸeklerle yeni yÄ±lÄ± karÅŸÄ±ladÄ±.

Avrupada iki farklÄ± manzara SÄ±kÄ± karantinalar ve yasaklarÄ± umursamayanlar...

Ä°NGÄ°LTERE

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Ä°ngiltere, korona virÃ¼s (Covid-19) ile mÃ¼cadele Ã¶nlemleri kapsamÄ±nda yeni yÄ±la yasaklarla girdi. Ä°ngiliz Parlamentosu Ã¶nÃ¼nde bulunan Thames Nehri Ã¼zerinde her yÄ±l gerÃ§ekleÅŸtirilen havai fiÅŸek ve Ä±ÅŸÄ±k gÃ¶sterileri ise geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l olduÄŸu gibi bu yÄ±l da yapÄ±lmadÄ±.

Avrupada iki farklÄ± manzara SÄ±kÄ± karantinalar ve yasaklarÄ± umursamayanlar...

Her yÄ±l kutlamalarÄ±n dÃ¼zenlendiÄŸi Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da ise, bu yÄ±l resmi olarak havai fiÅŸek gÃ¶sterisi yapÄ±lmazken, kutlamaya gelen bazÄ± vatandaÅŸlar ise Covid-19 Ã¶nlemlerini dikkate aymayarak kent merkezinde havai fiÅŸek patlattÄ±. Londraâ€™nÄ±n simgelerinden bir tanesi olan London Eye Ã§evresinde kutlamalar gerÃ§ekleÅŸtirilirken, geÃ§en yÄ±la nazaran daha kalabalÄ±k bir topluluk oluÅŸtu. AlÄ±nan Ã¶nlemler Ã§erÃ§evesinde Ä°ngiltere Polis TeÅŸkilatÄ±nda gÃ¶revli yÃ¼zlerce polis, insanlara evlere daÄŸÄ±lmalarÄ± yÃ¶nÃ¼nde uyarÄ±larda bulundu.

Avrupada iki farklÄ± manzara SÄ±kÄ± karantinalar ve yasaklarÄ± umursamayanlar...

ALMANYA

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Almanya, yeni yÄ±la korona virÃ¼s (Covid-19) ile mÃ¼cadele Ã¶nlemleri gÃ¶lgesi altÄ±nda girdi. Avrupa'da eÄŸlence kenti olarak bilinen Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin, Covid-19 Ã¶nlemleri nedeniyle yeni yÄ±la sessiz sedasÄ±z girdi. Normal ÅŸartlar altÄ±nda Berlinlilerin yanÄ± sÄ±ra Ã¼lkenin diÄŸer kentlerinden ve yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan gelen turistlerle dolup taÅŸan Berlin sokaklarÄ± yeni yÄ±lda ise sakinliÄŸiyle dikkat Ã§ekti. Evlerde dÃ¼zenlenen Ã¶zel yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ± da yasaklardan nasibini aldÄ±. Federal hÃ¼kÃ¼metin, eyalet baÅŸkanlarÄ± ile beraber aldÄ±klarÄ± kararlar gereÄŸi, evlerde aÅŸÄ±lÄ± veya son 6 ay iÃ§erisinde hastalÄ±ÄŸÄ± atlatmÄ±ÅŸ olanlar dahil en fazla 10 kiÅŸi bir araya gelmesine izin verildi.

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Berlin'de yeni yÄ±lda restoran, bar ve kulÃ¼pler aÃ§Ä±k tutulurken, kentte her tÃ¼rlÃ¼ danslÄ± eÄŸlence yasaklandÄ±.

Avrupada iki farklÄ± manzara SÄ±kÄ± karantinalar ve yasaklarÄ± umursamayanlar...

BELÃ‡Ä°KA

Yeni tip korona virÃ¼s (Covid-19) salgÄ±nÄ± ile mÃ¼cadele eden BelÃ§ika'da vatandaÅŸlar, yeni yÄ±la Covid-19'un Omicron mutasyonu korkusu altÄ±nda merhaba dedi. Ãœlkede kafe ve restoranlar yerel saatle 23.00'te kapatma mecburiyeti nedeniyle BelÃ§ikalÄ±lar 2022'de evlerinde kalmayÄ± tercih etti. BaÅŸta baÅŸkent BrÃ¼ksel olmak Ã¼zere Ã¼lke genelinde uygulanan tedbirler nedeniyle birÃ§ok etkinlik yasaklandÄ±. BrÃ¼ksel'de her yÄ±l binlerce ziyaretÃ§isi olan kÄ±ÅŸ pazarÄ± "plaisir d'hiver", bu yÄ±l son tedbirler kapsamÄ±nda metrekare baÅŸÄ±na 1 kiÅŸi kuralÄ±nÄ± uygulayamayacaÄŸÄ± gerekÃ§esiyle faaliyetlerini durdurdu. Yine tedbirler kapsamÄ±nda Ã¼lke genelinde eÄŸlence mekanlarÄ± kapalÄ± kaldÄ±.

Avrupada iki farklÄ± manzara SÄ±kÄ± karantinalar ve yasaklarÄ± umursamayanlar...

FRANSA

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SalgÄ±nÄ±n 5. dalgasÄ± ile mÃ¼cadele eden Fransa, yeni yÄ±la Covid-19 kÄ±sÄ±tlamalarÄ± ile girdi. Ãœlkede 31 AralÄ±k gecesi, bar ve kafelerde dans etmek yasaklanÄ±rken, 10 AralÄ±kâ€™tan bu yana kapalÄ± olan gece kulÃ¼pleri yÄ±lbaÅŸÄ±nda da kapalÄ± kaldÄ±. Konser, havai fiÅŸek ve resmi kutlamalar iptal edilirken, Ã¼lke genelinde sokakta toplanmak ve alkol tÃ¼ketmek yasaklandÄ±. Fransa hÃ¼kÃ¼meti, BaÅŸkent Paris'in dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ caddesi Champs-Elysee'de yeni yÄ±l kutlamalarÄ± Ã§erÃ§evesinde havai fiÅŸek ve sokakta kutlamalarÄ± yasakladÄ±. Paris'te bazÄ± cadde ve sokaklar ise adeta terkedilmiÅŸ kent gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ verdi. AÃ§Ä±k olan yerler ise, gece yerel saatle 02.00 itibariyle kapanacak olmasÄ± nedeniyle birÃ§ok FransÄ±z yeni yÄ±la evlerinde girmeyi tercih etti.Â

Avrupada iki farklÄ± manzara SÄ±kÄ± karantinalar ve yasaklarÄ± umursamayanlar...

KOSOVA

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Kosova'da korona virÃ¼sÃ¼n (Covid-19) Omicron mutasyonunun yayÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek adÄ±na alÄ±nan tedbirler kapsamÄ±nda uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nda KosovalÄ±lar yÄ±lbaÅŸÄ± gecesini evlerinde kutladÄ±lar. Ancak Kosova'da vatandaÅŸlar, saatlerin 24.00 gÃ¶stermesi ve 2022â€™ye girilmesi Ã¼zerine kendi inisiyatiflerini kullanarak baÅŸkent PriÅŸtineâ€™de yeni yÄ±lÄ± havai fiÅŸekler ve maytaplarÄ±n patlatarak karÅŸÄ±ladÄ±. PriÅŸtineâ€™de gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼ dakikalarca aydÄ±nlatarak renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere sahne olan havai fiÅŸekler, Kosova'da 2022 yÄ±lÄ±na girildiÄŸini sembolize eden tek gÃ¶steri oldu.

Avrupada iki farklÄ± manzara SÄ±kÄ± karantinalar ve yasaklarÄ± umursamayanlar...

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