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Avrupa’da günlük vaka sayısında artış: Bir günde 947 binden fazla vaka

#Koronavirüs#AVRUPA#Vaka Sayısı
Avrupa’da günlük vaka sayısında artış: Bir günde 947 binden fazla vaka

Orta Avrupa’da 5 ülkede toplam tespit edilen vaka sayısı 947 bini geçti. Fransa ve İtalya en yüksek vaka tespit edilen ülkeler olurken, Covid-19’dan en fazla can kaybı İngiltere’de oldu.

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Avrupa’da Omicron varyantının etkisi sürüyor.

İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’da vaka sayılarında ve can kayıplarında kritik yükselişler görüldü. Fransa, bu ülkeler arasında en fazla vakanın tespit edildiği ülke oldu.

Ülkede 24 saatte 361 bin 719 vaka tespit edilirken, 246 kişi hayatını kaybetti. İtalya’da bir günde 196 bin 224 kişide Covid-19 tespit edildi ve 313 kişi yaşamını yitirdi. İngiltere’de vaka sayısı 129 bin 587 olarak açıklanırken, can kaybı 398’e ulaştı. Almanya’da vaka sayısı 80 bin 542 olarak açıklandı ve can kaybı 331 olarak kaydedildi. Son olarak İspanya’da 179 bin 125 vaka tespit edilirken, 125 kişi hayatını kaybetti.

BEŞ ÜLKEDE GÜNLÜK VAKA SAYISI 947 BİNİ GEÇTİ

İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’da 24 saatte tespit edilen Covid-19 vaka sayısı 947 bin 197 olarak kaydedildi. Öte yandan, bu ülkelerdeki toplam can kaybı ise 1413 olarak açıklandı.

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#Koronavirüs#AVRUPA#Vaka Sayısı

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