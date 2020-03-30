MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAvrupa'da Corona Virüsten en genç ölüm
GeriDünya Avrupa'da Corona Virüsten en genç ölüm
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 30.03.2020 - 11:24,Son Güncelleme:/

Avrupa'da Corona Virüsten en genç ölüm

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa'da Corona Virüsten en genç ölüm
Abone Olgoogle-news

Portekiz’de 14 yaşındaki Vitor Godinho, Corona Virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Sedef (psoriasis) dışında bir hastalığı bulunmayan çocuğun virüs nedeniyle hayatını kaybeden Avrupa’daki en genç kişi olduğu belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, ülkenin Ovar şehrinde ikamet eden 14 yaşındaki Vitor Godinho, Santa Maria da Feira şehrinde kaldırıldığı Sao Sebastiao Hastanesi’nde Corona Virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sedef (psoriasis) dışında başka bir hastalığı bulunmayan Godinho’nun, Avrupa’da Corona Virüs nedeniyle hayatını kaybeden en genç kişi olduğu belirtildi.

Sağlık görevlilerinin, durumunun ciddiyeti nedeniyle Godinho’yu, ülkenin en büyük şehirlerinden biri olan Porto’daki bir hastaneye transfer etmeye karşı çıktıkları belirtildi.

Ayrıca, futbol oynadığı belirtilen Godinho için Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) Başkanı Fernando Gomes, FPF resmi sitesinde Godinho’nun ailesine baş sağlığı dilediği bir mesaj yayımladı.

Avrupada Corona Virüsten en genç ölüm

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle