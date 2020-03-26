Avrupa’da cezalar ağırlaşıyor

* İtalya: Cezaları arttıran ülkeler kervanına katıldı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’nin açıklamasına göre, kuralları ihlal edenlere 400 Euro’dan (2.800 TL) başlayan cezalar kesilecek. Cezanın tavanı 3 bin Euro (21 bin TL) olacak. Virüs taşıyan birinin kuralları ihlal ettiğinin belirlenmesi halinde 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek.

* Fransa: Daha önce 35 Euro olan cezalar artık 135 Euro’dan başlayıp 350 Euro’ya kadar gidebiliyor. İhlalin tekrarı halinde ise 1.500 Euro ceza uygulanacak. Bir ayda dört kez ihlalde bulunan kişiler ise 3700 Euro ceza ve 6 ay hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

* Belçika: Genelde 250 Euro ile 500 Euro arasında ceza kesiliyor. Belçika’da şu ana kadar bir bireye kesilen en yüksek ceza 4 bin Euro oldu.

HALK DESTEĞİ VAR

Fransa’da Kantar adlı şirketin Le Figaro gazetesi için yaptığı anket, halkın daha sıkı önlemleri desteklediğini gösterdi. Önlemlerin daha sıkı olması gerektiğini düşünenler Fransa’da yüzde 49, Almanya ve İtalya’da yüzde 47.