Avrupa'da cehennem haftası! Yunanistan'dan Almanya'ya kabus: Binlerce kişi tahliye edildi

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Can ve mal kaybına yol açan doğal afetler tüm Avrupa’yı alarma geçirdi. Avrupa genelinde itfaiye ekipleri, sağlık çalışanları ve meteoroloji birimleri olası yeni felaketlere karşı 24 saat nöbette. Son yılların en kuvvetli ve sıra dışı hava olayları Avrupalı turistlerin tatil planlarını da suya düşürmüş görünüyor.

AVRUPA’DA YANGINLAR REKOR SEVİYEDE

Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi (EFFIS), 2025 yılı başından bu yana kıta genelinde 227 bin hektardan fazla alanın kül olduğunu açıkladı. Bu rakam, yılın ilk altı ayı için ortalamanın çok üzerinde. Şu ana kadar 1.118 yangın tespit edilirken, geçen yılın aynı döneminde bu sayı 716 idi.

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EFFIS’e göre, ağustos ayında Avrupa genelinde normalden daha sıcak hava bekleniyor. Güney Avrupa’da yağışlar normal seviyede kalacak olsa da kıtanın geri kalanında kuraklık riski artacak. Bu da yangınların daha da büyümesi anlamına geliyor.

YUNANİSTAN'DA 'CEHENNEM HAFTASI' UYARISI

Yunanistan Meteoroloji Servisi, ülkenin büyük bölümünde sıcaklıkların 43 dereceye kadar çıkacağına dair uyarılar yayınladı. Sıcaklıklara karşı halk ve turistler için sağlık uyarıları yapıldı. Termometrelerin bugün 38-40 dereceyi bulması beklenirken, hafta boyunca bu seviyelerin üzerine çıkması öngörülüyor. Sahil bölgelerinde rüzgarın etkisiyle orman yangınlarının hızla yayılabileceği belirtiliyor.

Yunan meteorolog Klearchos Marousakis, sıcak hava dalgasının uzun süreceğini ve yüksek nemle birleşen rüzgarın tehlikeleri daha da artıracağını belirtti. Kısa süre önce Girit Adası'nda yaşanan yangın felaketi sırasında 5 binden fazla kişi tahliye edilmiş, çok sayıda kişi yoğun dumandan etkilenmişti.

İTALYA’DA KIRMIZI ALARM: SİCİLYA’DA 6 AYRI YERDE YANGIN

İtalya’nın Sicilya Adası’nda Catania, Caltanissetta, Enna ve Messina bölgeleri kırmızı alarma geçirildi. Palermo ve Trapani kentleri arasındaki kırsal alanda üç büyük yangının yanı sıra güney kıyısı ve Catania yakınlarında da yangınlar çıktı. Trapani kentinin eteklerinde çekilen görüntülerde, alevlerin kuru tepeleri gece boyunca sardığı ve kente yaklaştığı görüldü. Altı yangın söndürme uçağının bölgeye sevk edildiği bildirildi.

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İSPANYA’DA HAVA ‘BARUT FIÇISI’ GİBİ

İspanya’da son haftalarda çıkan orman yangınları 70 bin hektardan fazla alanı yok etti. İspanya’nın başkenti Madrid’in üzerini kaplayan turuncu duman tabakası, kent yakınlarındaki yangınların büyüklüğünü gözler önüne serdi. Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo ve Castilla-La Mancha bölgeleri için yangın riski en yüksek seviyeye çıkarıldı.

Toledo’daki bir yangın, itfaiye ekiplerinin gece boyunca süren müdahalesiyle kontrol altına alınabildi. Ülke genelinde çok sayıda noktada devam eden yangınlarla mücadele eden ekipler, sıcaklıklar, kuraklık ve kuvvetli rüzgar nedeniyle büyük zorluk yaşıyor.

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FRANSA VE ALMANYA’DA FIRTINA KABUSU

İtalya, İspanya ve Yunanistan yangınlarla mücadele ederken, Fransa ve Almanya ise fırtına, dolu ve sel baskınlarıyla boğuşuyor. Fransa’nın doğusunda hafta sonu etkili olan şiddetli fırtınalarda bir kişi hayatını kaybederken altı kişi yaralandı. Saone-et-Loire bölgesinde bazı evlerin çatıları uçtu, bir kişi tamir yaparken merdivenden düşerek yaşamını yitirdi. Jura’da yaklaşık 5 bin kişi elektriksiz kaldı.

ALMANYA'DA SEL UYARISI

Almanya’da ise kuzey ve güneydoğudaki birçok bölge için şiddetli yağış ve sel uyarısı yapıldı. Meteoroloji yetkilileri, bazı bölgelerde 12 saat içinde metrekareye 100 litreye kadar yağmur düşebileceğini, rüzgârın da saatte 80 kilometreye ulaşabileceğini belirtti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, güney Almanya’da golf topu büyüklüğünde doluların yağdığı görüldü. Berlin dahil Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saksonya-Anhalt ve Saksonya bölgelerinde 'şiddetli hava' alarmı verildi.

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Yetkililer, kıtanın genelinde acil durum önlemlerini artırırken uzmanlar ise iklim krizinin etkileri konusunda daha sert önlemler alınması gerektiği görüşünde.