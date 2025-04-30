Avrupa'da casusluk şoku! Skandal sızıntı ifşa oldu: 500'den fazla 'hassas' belge Çin'e gönderildi

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Avrupa Parlamentosu ve Almanya, casusluk skandalıyla sarsıldı. Pekin yönetimi ve Avrupa Birliği (AB) arasında yumuşama adımları atılırken Almanya'daki aşırı sağcı AfD partisinden bir milletvekilinin yardımcısının Çin adına casusluk yaptığı ortaya çıktı.

Almanya'da Federal Meclis Üyesi Maximilian Krah'ın eski yardımcısı Jian Guo, Çin için casusluk yapmakla suçlandı.

Alman savcılar, Guo'nun, Krah'ın Avrupa Parlamentosu'nda milletvekili olarak görev yaptığı sırada "son derece hassas" olarak nitelenen 500'den fazla belgeyi Çin'e aktardığını ifade etti.

Çin kökenli Alman vatandaşı Guo'nun, AfD’li siyasetçiler hakkında bilgi topladığı ve Almanya’daki Çinli muhalifleri gözetlediği iddia edildi.

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2019-2024 yılları arasında toplanan belgelerin, Avrupa Parlamentosu'nda yapılan müzakereleri ve alınan önemli kararları içerdiği belirtildi.

2002'den beri Çin İstihbarat Servisi adına çalıştığı aktarılan Guo'nun, 2024 yılında tutuklandığı ve halen gözaltında olduğu vurgulandı.

2019 yılında Avrupa Parlamentosu'na milletvekili seçilen Maximillian Krah, casusluk skandalında herhangi bir ilişkisi olmadığını söyledi.

SİLAH SEVKİYATI DA SIZDIRILDI

Savcıların hazırladığı casusluk iddianamesinde, lojistik hizmetleri sağlayan bir şirkette çalışan ve Yaqi X. olarak tanımlanan bir Çin vatandaşı da suçlandı.

İddiaya göre Yaqi X., Guo'ya Leipzig Havaalanı'ndaki askeri sevkiyatlar, uçuşlar, kargo ve yolcularla ilgili bilgi sağlayarak yardım etti.

Söz konusu bilgilerde, askeri teçhizat sevkiyatı hakkında bilgi ve bir Alman silah şirketiyle bağlantısı olan kişiler hakkında hassas veriler paylaşıldı.

Eylül ayında tutuklanan 38 yaşındaki Yaqi X., ABD'den İsrail'e giden askeri sevkiyatlara ilişkin bilgileri de Guo'ya aktardı.

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Savcılar, hem Yaqi X.'in hem de Gou'nun AB ve Almanya'daki hassas güvenlik bilgilerini sistemli bir biçimde Çin’e aktardığının altını çizdi.

"ÇİN'İ KARALAMA KAMPANYASI"

Çin Dışişleri Bakanlığı, sızıntıya ilişkin servis edilen haberleri "Çin'i karalama kampanyası" olarak nitelendirdi ve abartılı buldu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Avrupa'daki casusluk faaliyetine ilikin raporların "Çin'i karalamak ve bastırmak amacıyla abartıldığı" ifade edildi.

Almanya'daki Çin Büyükelçiliği, konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.