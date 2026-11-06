Avrupa'da bomba alarmı! İhbarlar peş peşe geldi

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Avrupa'da son günlerde art arda yaşanan bomba ihbarlarına bugün yapılan ihbarlar ile yenileri eklendi.

Çekya, İtalya, Danimarka ve Fransa'da uçaklara yönelik tehditlerin ardından bu kez İrlanda'daki medya kuruluşlarına bomba ihbarı içeren e-postalar gönderildi. İrlanda kamu yayıncısı RTÉ başta olmak üzere çok sayıda medya kuruluşunun binaları tahliye edilirken, polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

İrlanda ve İngiltere'deki medya kuruluşlarına gönderilen tehdit e-postalarının ardından başkent Dublin'de güvenlik önlemleri artırıldı. RTÉ'nin Donnybrook'taki genel merkezi tahliye edilirken olay yerine polis ekipleri ve bomba arama köpekleri sevk edildi. Bir radyo sunucusuna ulaşan e-postada yer alan "45 dakika içinde bomba patlayacak" uyarısı ise paniğin boyutunu ortaya koydu.

Haberin Devamı

İRLANDA'DA ÇOK SAYIDA MEDYA KURULUŞU TAHLİYE EDİLDİ

İrlanda kamu yayıncısı RTÉ'nin haberine göre, sabah saatlerinde aralarında yayın kuruluşunun da bulunduğu çok sayıda medya şirketine bomba tehdidi içeren e-postalar gönderildi. Tehditlerin ardından RTÉ çalışanları ve gazeteciler binadan çıkarılarak güvenli alanlara yönlendirildi.

RTÉ, internet sitesinden yaptığı açıklamada bomba ihbarı nedeniyle binalarının tahliye edildiğini duyurdu. Yayın kuruluşu, çalışanların güvenliğinin öncelikli olduğunu belirterek emniyet birimleriyle yapılan görüşmelerin ardından normal yayın akışına mümkün olan en kısa sürede dönüleceğini bildirdi.

Güvenlik önlemleri kapsamında RTÉ'deki bazı canlı yayınlar durduruldu ve bant kaydı programlara yer verildi. RTÉ Radio 1'deki "Today" programı ise yayıncının mobil yayın aracından devam etti. Polis ekipleri, binalarda bomba arama köpeklerinin de katıldığı kontroller gerçekleştirdi.

Tahliyeler RTÉ ile sınırlı kalmadı. Mediahuis ve Independent News Media şirketlerinin Dublin'deki ofisleri de önlem amacıyla boşaltıldı. Irish Independent gazetesinin çalışanları ile NewstalkFM ve TodayFM radyolarının ofisleri de tehditler üzerine tahliye edilen yerler arasında yer aldı.

Haberin Devamı

Virgin Media televizyonuna da tehdit e-postası gönderildi. Ancak şirket, binasını tahliye etmeden yayınlarını sürdürdü.

İRLANDA POLİSİNDEN AVRUPA GENELİNDEKİ TEHDİTLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

İrlanda polisi (Gardaí), ülkedeki ve "Avrupa'daki medya kuruluşlarına yönelik bir tehdidin farkında olduklarını" açıkladı. Polis, İrlanda'daki medya kuruluşlarıyla irtibat halinde olduklarını ve tehdit mesajlarına ilişkin soruşturma yürüttüklerini bildirdi.

Başbakan Micheal Martin, olayların koordineli bir girişimin parçası olup olmadığını söylemek için henüz erken olduğunu belirtti. Başbakan Yardımcısı Simon Harris ise tehditlerin arkasındaki kişilerin henüz tespit edilemediğini söyledi.

Haberin Devamı

Harris, "Şu aşamada kimin sorumlu olduğunu bilmiyoruz ancak polis, güvenlik güçlerimiz ve siber güvenlik uzmanlarımız gelişmeleri çok ciddi şekilde ele alıyor." dedi. Harris, Avrupalı paydaşlarla da temas kuracaklarını ifade etti.

RTÉ'den yapılan açıklamada, medya kuruluşlarına gönderilen tehditlerin Avrupa'daki hava yolu şirketlerine bomba ihbarları gönderen aynı grup tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği belirtildi.

PRAG HAVALİMANI'NDA 9 UÇUŞ İÇİN BOMBA İHBARI

Avrupa'daki bomba ihbarlarının önemli bir bölümü hava yolu ulaşımını hedef aldı. Çekya'nın başkenti Prag'daki Vaclav Havel Havalimanı'na gelen ve buradan kalkan uçaklar için iki gün üst üste bomba ihbarı yapıldı.

Haberin Devamı

Çek polisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, havalimanına gelen ve buradan kalkan çok sayıda uçağa patlayıcı yerleştirildiği yönünde ihbar alındığı bildirildi. Polis, havalimanı yetkilileriyle işbirliği içinde gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını ve olayın incelendiğini kaydetti.

Vaclav Havel Havalimanı Sözcüsü Denisa Hejtmankova, Çek haber ajansı CTK'ye yaptığı açıklamada, son ihbarların Prag'a gelen 4 ve buradan kalkacak 5 olmak üzere toplam 9 uçuşu kapsadığını belirtti. Hejtmankova, söz konusu uçakların tamamının yerde olduğunu ve polis kontrollerinin sürdüğünü söyledi.

Haberin Devamı

Prag'da bir gün önce de 4 uçağa yönelik bomba ihbarı yapılmıştı.

ROMANYA VE İTALYA'DA UÇAKLAR İÇİN ALARM

Romanya İstihbarat Servisi (SRI), Prag'dan gelen ve Bükreş'teki Henri Coanda Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan bir uçak için bomba ihbarı alındığını duyurdu.

SRI, yazılı açıklamasında, bir gün önce de Bükreş'e iniş yapan bazı uçaklar için benzer ihbarların yapıldığını ancak bu ihbarların asılsız çıktığını hatırlattı. Ekiplerin yeni ihbar üzerine gerekli incelemeleri başlattığı bildirildi.

İtalya'da ise Ryanair ve Wizz Air uçakları bomba ihbarlarının hedefi oldu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Ryanair'in Roma'dan Lizbon'a giden "FR8196" sefer sayılı uçağına bomba ihbarı yapıldı. Uçak, Lizbon Havalimanı'na inişinin ardından yerel saatle 08.00'de güvenlik kontrolünden geçti.

Wizz Air'in Prag-Roma seferini yapan "W46136" sefer sayılı uçağı ise bomba ihbarı nedeniyle Venedik Uluslararası Marco Polo Havalimanı'na acil iniş yaptı. Roma Fiumicino Havalimanı kontrol kulesine telefonla bomba ihbarı ulaştığı belirtildi. Güvenlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından uçağın Venedik'ten Roma'ya hareket etmesinin beklendiği kaydedildi.

DANİMARKA VE FRANSA'DA DA BOMBA İHBARLARI YAPILDI

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki havalimanı da yeni bomba ihbarlarının hedefi oldu. Kopenhag polisinin açıklamasında, bir gün önceki ihbarların ardından bugün de havalimanı trafiğini etkileyebilecek tehditler alındığı bildirildi.

Polis, havalimanında kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü ancak yolcular açısından herhangi bir tehlike bulunmadığını açıkladı. Bir gün önce yapılan ihbarların ise asılsız çıktığı belirtildi.

Finlandiya'nın hava yolu şirketi Finnair, iki uçuşuna yönelik bir gün önce yapılan bomba ihbarlarının ardından bugün yeni bir ihbar almadığını duyurdu.

Fransa hava sahasını kullanan 4 uçak için de bomba ihbarı yapıldı. Fransa Başbakanlık Ofisi, söz konusu uçakların sorunsuz şekilde iniş yaptığını ve bomba imha ekiplerinin güvenlik kontrollerini sürdürdüğünü açıkladı.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, uçaklardan 3'ünün Paris Orly Havalimanı'na, diğerinin ise Bordeaux Havalimanı'na iniş yaptığını bildirdi. Fransız yetkililer, Avrupa genelindeki bomba ihbarlarının kaynağını belirlemek için soruşturma yürütüldüğünü kaydetti.

İSPANYA'DAN "HİBRİT SALDIRI VE PSİKOLOJİK SAVAŞ" UYARISI

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Avrupa'da uçaklara yönelik son dönemde artan asılsız bomba ihbarlarının "hibrit saldırı ve psikolojik savaş girişimi" olduğunu savundu.

İspanya devlet televizyonu RTVE'ye konuşan Albares, tehditlerin arkasındaki nedenleri anlamanın zaman alacağını ancak yaşananların tesadüf olmadığını düşündüğünü söyledi.

Albares, "Benim açımdan en mantıklı sonuç, hibrit saldırı ve psikolojik savaş girişimiyle karşı karşıya olduğumuzdur." dedi.

Avrupa'da dijital platformlara ve süpermarketlerin soğutmalı depolarına yönelik saldırıları da örnek gösteren Albares, şöyle konuştu:

"Avrupa'da bu türden birçok olay görüyoruz. Örneğin dijital platformlara, süpermarketlerin soğutmalı depolarına yapılan saldırılarda. Dünyada Avrupa'yı zayıflatmak için bu şekilde hareket eden aktörler var. Avrupa, demokrasi, hoşgörü, ekonomik büyüme, yeniden dağıtım ve sosyal adaleti birleştiren projenin büyük kalesi, büyük umududur ve bu, güçlünün yasasına geri dönmek isteyenleri rahatsız ediyor."

Albares, saldırıların faillerini tespit etmenin zor olabileceğini de vurguladı. İspanya'da 29 Kasım'da yapılacak erken genel seçimler öncesinde benzer dış müdahalelerin yaşanabileceği uyarısında bulunan bakan, Avrupa ülkelerinin gerekli önlemleri alması gerektiğini söyledi.

Albares, "İsim vermiyorum ancak bunun sadece olabileceğini düşünmekle kalmamalı, olacağını varsaymalı ve Avrupa genelinde, Romanya, Almanya, Fransa ve Doğu Avrupa ülkelerinde olduğu gibi etkisini önlemek için önlemler almalıyız. Avrupa Komisyonu, toplumlar için özellikle hassas zamanlar olan seçim dönemlerindeki müdahaleleri dikkate alıyor. Bu, bizi istikrarsızlaştırmak ve bölmek isteyenler için iyi bir fırsat çünkü bizi zayıflattıklarını ve Avrupa projesini sulandırmak istediklerini biliyorlar." ifadelerini kullandı.