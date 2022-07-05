Avrupa'da beklenen kriz erken başladı! Norveç'teki grev tuz biber oldu...

Haberin Devamı

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş sorası Moskova'ya peş peşe yaptırımlar uygulayan ve Rus petrolüne yüz çeviren Avrupa'da kışın baş göstermesi beklenen gaz krizi çok daha erken patlak verdi.

Rusya'ya uygulanan yaptırımlar sonrası enerji fiyatlarının dünya genelinde yükselmesi ile başlayan kriz, kıtanın en büyük yakıt üreticisi olan Norveç'te başlayan grev ile daha da derinleşti.

ENERJİ ÇALIŞANLARI GREVİ DUYURDU, GAZ FİYATLARI YÜZDE 7 ARTTI

Norveç'te enerji çalışanlarının büyük kısmını temsil eden sendikalar ücret konusunda anlaşma sağlanamadığı için greve gitme kararı kaldı. Üç açık deniz sahasında bugün başlayan grevde çözüm bulunamazsa yarın üç sahada daha çalışmalar durdurulacak.



Enerji sektörü çalışanlarının greve başlayacaklarını duyurmasının ardından Avrupa'da gaz fiyatları yaklaşık yüzde 7 artarak 157 Euro'ya yükseldi.



Haberin Devamı

Norveç Petrol ve Gaz Birliği, bugün başlayan grevin Norveç'in gaz üretimini yaklaşık yüzde 13 (130 bin varillik kayıp) azaltmasını beklediğini açıkladı. Norveç halihazırda Avrupa Birliği ve İngiltere'nin gaz talebinin yüzde 25'ini karşıladığı için söz konusu azalmanın etkisi tüm Avrupa'da hissedilecek.



Norveç hükümeti grevi yakından takip ettiğini ve özel koşulların ortaya çıkması durumunda grevi durdurabileceğini açıkladı.



GAZPROM GAZ AKIŞINI GEÇEN AYA GÖRE YÜZDE 60 AZALTTI



Norveç'teki grev tam da Rus enerji devi Gazprom'un Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Almanya'ya gaz akışını geçen aya göre yüzde 60 oranında azalttığı bir döneme denk geldi. Gazprom, kesintilerin nedeninin onarım için Kanada'ya gönderilen eksik bir parça olduğunu söylese de durumun devam eden savaş ve Rusya’ya uygulanan yaptırımlarla ilgili olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek.

ALMANYA'DA ALARM! ACİL DURUM PLANI DEVREDE

Berlin Rusya'nın ekipman sıkıntısını gerekçe göstererek kısıtladığı gaz akışının ardından Norveç'te başlayan grevle durumun daha kötüye gitmesinden endişeli. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck geçtiğimiz hafta yaptığı ülkesinin bir gaz krizi ile karşı karşıya olduğu gerçeğini kabul ederek doğal gaz tedariki için üç aşamalı acil durum planının ikinci aşamasını devreye aldı.

Haberin Devamı

Ülkenin acil durum planına göre, sanayi arz kesintileri için ilk sırada yer alacak. Ancak iş dünyası liderleri ve sendikalar bu hareketin ekonomiyi mahvedebileceğini belirtiyor.

SICAK SUYA KISITLAMA GETİRİLDİ

Almanya'daki insanları korkutan ilk haber ise Saksonya eyaletinden geldi. Eyalette 600 dairenin bulunduğu bir apartmanda görevliler sıcak su kullanımında kısıtlamaya gitti. Yapılan duyuruda insanların artık sadece belli saatlerde sıcak su kullanabileceği belirtildi ve uygulamanın Eylül ayına kadar süreceği vurgulandı.

Sıcak suya getirilen kısıtlama şuan için sadece küçük bir alanda olsa da insanlar bu uygulamanın yaygınlaşmasından korkuyor. Hamburg eyaleti de doğalgaz sıkıntısının büyümesi halinde benzer bir kısıtlamaya gidebileceğini açıkladı.