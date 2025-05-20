Avrupa’da aşırı sağ Romanya’da kaybetti, Portekiz’de yükseldi

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Romanya’da favori olarak görülen aşırı sağcı aday kaybetti. Portekiz’de iktidardaki merkez sağ sandıktan zaferle çıktı. Polonya’da yarış ikinci turda Avrupa Birliği yanlısı aday ile milliyetçi rakibi arasında geçecek.

RUS YANLISI ADAYA ŞOK

Romanya’da pazar günü ikinci turu yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi Avrupa yanlısı Bükreş Belediye Başkanı Nicusor Dan (55) oldu. Dan oyların yüzde 54’ünü alırken aşırı sağcı ve Rusya yanlısı George Simion ise yüzde 46’da kaldı. Simion, 4 Mayıs’taki ilk turda oyların yüzde 41’ini almıştı. Seçimler ülkenin Avrupa ve Rusya arasında yön tayini yapacağı için referandum gibi görülüyordu.

İKİNCİ PARTİ OLDU

Üç yılda üçüncü kez sandık başına giden Portekiz’de ise seçimleri iktidardaki merkez sağ Demokratik İttifak (AD) kazandı; ancak tek başına hükümet kuracak sandalye sayısına ulaşamadı. İkinci en büyük parti yüzde 22 oy alan aşırı sağ ‘Chega’ oldu. Sosyalist Parti ise ciddi kan kaybetti; sandalye sayısı 78’den 58’e geriledi. AD, Chega ile ittifak yapmayı reddettiği için bir azınlık hükümeti kurmayı deneyecek.