×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Avrupa’da alkol alarmı

Güncelleme Tarihi:

#Dünya Sağlık Örgütü#DSÖ#Alkol
Avrupa’da alkol alarmı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2025 07:00

Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre, en fazla alkol Avrupa’da tüketiliyor. Alkolün sadece Avrupa’da her yıl 100 binden fazla kanser vakasına doğrudan neden olduğunu belirten uzmanlar, alkol tüketiminin sınırlandırılması gerektiğini söyledi.

Haberin Devamı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, sadece 2020 yılında Avrupa Birliği genelinde alkol kullanımı 111 bin 300 yeni kanser vakasına yol açtı. Bu vakaların bağırsak, meme ve ağız boşluğu kanserleri başta olmak üzere on binlerce kişiyi etkilediği belirtildi. Vakaların neredeyse yüzde 70’ini erkekler oluştururken, alkol kaynaklı sağlık harcamalarının milyarlarca Euro’yu bulduğu açıklandı. DSÖ Avrupa Bölge Ofisi ve Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, bu artış karşısında acil önlem alınması çağrısında bulundu. Kuruluşlar, “Güçlü bir alkol politikası, yapılabilecek en akıllı yatırımlardan biridir. Bu politikalar hayat kurtarır, tasarruf sağlar ve etkisini birkaç yıl içinde gösterir” açıklamasını yaptı.

YEDİ KANSER TÜRÜNE NEDEN OLUYOR

Uzmanlar, alkolün en az yedi farklı kanser türüne doğrudan neden olduğunu belirterek, alkol tüketimini azaltacak önlem paketi önerdi. Alkol vergilerinin artırılması, alkole erişimin kısıtlanması, sıkı pazarlama yasakları, alkol satın alma yaş sınırının yükseltilmesi ve alkol satışının devlet kontrolünde yapılması en etkili yöntemler olarak sıralandı. Raporda, bu önlemlerin etkinliğine dair kanıtlar artsa da Avrupa’da yeterince uygulanmadığı vurgulandı. DSÖ, “Alkol vergilendirmesi, kısıtlı erişim ve sıkı pazarlama yasakları, nüfus düzeyinde alkol tüketimini ve dolayısıyla kanser yükünü azaltır” ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dünya Sağlık Örgütü#DSÖ#Alkol

BAKMADAN GEÇME!