Avrupa’da alkol alarmı

Haberin Devamı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, sadece 2020 yılında Avrupa Birliği genelinde alkol kullanımı 111 bin 300 yeni kanser vakasına yol açtı. Bu vakaların bağırsak, meme ve ağız boşluğu kanserleri başta olmak üzere on binlerce kişiyi etkilediği belirtildi. Vakaların neredeyse yüzde 70’ini erkekler oluştururken, alkol kaynaklı sağlık harcamalarının milyarlarca Euro’yu bulduğu açıklandı. DSÖ Avrupa Bölge Ofisi ve Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, bu artış karşısında acil önlem alınması çağrısında bulundu. Kuruluşlar, “Güçlü bir alkol politikası, yapılabilecek en akıllı yatırımlardan biridir. Bu politikalar hayat kurtarır, tasarruf sağlar ve etkisini birkaç yıl içinde gösterir” açıklamasını yaptı.

YEDİ KANSER TÜRÜNE NEDEN OLUYOR

Uzmanlar, alkolün en az yedi farklı kanser türüne doğrudan neden olduğunu belirterek, alkol tüketimini azaltacak önlem paketi önerdi. Alkol vergilerinin artırılması, alkole erişimin kısıtlanması, sıkı pazarlama yasakları, alkol satın alma yaş sınırının yükseltilmesi ve alkol satışının devlet kontrolünde yapılması en etkili yöntemler olarak sıralandı. Raporda, bu önlemlerin etkinliğine dair kanıtlar artsa da Avrupa’da yeterince uygulanmadığı vurgulandı. DSÖ, “Alkol vergilendirmesi, kısıtlı erişim ve sıkı pazarlama yasakları, nüfus düzeyinde alkol tüketimini ve dolayısıyla kanser yükünü azaltır” ifadelerini kullandı.