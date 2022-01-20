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Avrupa’da alarm! Vaka rekorları korkutuyor

#Avrupa#Fransa#Koronavirüs
Avrupa’da alarm Vaka rekorları korkutuyor

Omikron tüm dünyada baskın varyant haline gelirken, Avrupa bir kez daha salgının merkezine dönmüş durumda. Fransa’da bir günde yarım milyona yakın vaka tespit edilirken, İtalya ve Almanya’daki rekor vakalar yetkilileri endişelendiriyor. Mart itibarıyla, Omikron’un Avrupa nüfusunun yarısını enfekte etmesi bekleniyor.

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COVID-19’un daha bulaşıcı yeni varyantı Omikron hızla yayılırken, bu türün daha az tehlikeli olduğuna dair kanı tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Hatta Omikron’la birlikte salgının endemiye dönüşeceğini söyleyen uzmanlara kulak veren birçok ülke, sürü bağışıklığını önceleyerek kısıtlama önlemlerini gevşetme yoluna gidiyor.

‘HAFİF DEMEK YANILTICI’

Ancak yine de Omikron’un uzun ve kısa vadeli etkileri henüz bilinmiyor ve yetkililer yeni varyanta karşı uyarıyor. Konuyla ilgili son olarak Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) bir uyarı daha geldi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Ortalamaya bakınca Omikron diğer varyantlara kıyasla daha az şiddetli görünebilir. Ancak bunun hafif bir hastalık olduğuna dair söylemler yanıltıcı” diye konuştu.

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REKOR VAKA SAYILARI

Ghebreyesus, Fransa, Almanya ve İtalya’da kaydedilen rekor günlük vaka sayılarına işaret ederek, “Pandemi henüz bitmiş değil” dedi. Salı günkü verilere göre, Almanya’da günlük 112 bin 323, İtalya’da 228 bin 179, Fransa’da ise 464 bin 769 ile pandeminin başından bu yana rekor günlük vaka sayıları kaydedildi. DSÖ’nün verilerine göre, Avrupa’da geçen hafta 5 milyon yeni vaka tespit edilirken, mart ayı itibarıyla Omikron’un Avrupa nüfusunun yarısını enfekte etmesi bekleniyor.

AŞI OLMAYAN GİREMEYECEK 

Fransa’da COVID-19 sağlık kartının ‘aşı kartına’ dönüştürülmesini protesto eden on binlerce kişi, 15 Ocak’ta başkent Paris’in Trocadero meydanını doldurdu. Hükümet, 15 Ocak tarihine kadar vatandaşlara eksik aşılarını tamamlama şartı koşarken, bu tarih itibarıyla negatif test sonucunun artık geçerli olmayacağı bildirildi. Karara göre, kafe, restoran, sinema, tiyatro ve müze gibi alanlara sadece aşılarını tamamlayanlar girebilecek. Aşı kartı, 16 yaş üstü herkes için şart koşuluyor.

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#Avrupa#Fransa#Koronavirüs

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