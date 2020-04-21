Avrupa’da adım adım gevşetme

KORONAVİRÜS salgını hız kesmekle birlikte sürerken bazı Avrupa ülkeleri tedbirleri gevşetme adımlarını sürdürüyor.

ÇEKYA: Kuralları ilk gevşeten Avrupa ülkeleri arasında yer alan Çekya, beş aşamada tamamlamayı öngördüğü tecritten çıkış programı kapsamında dünden itibaren otomobil bayilerinin ve pazarların açılmasına izin verdi. Profesyonel sporcuların faaliyetlerine dönmesi, en fazla on kişinin katılımıyla yapılacak düğünler ve dönüşte iki hafta karantinada kalmak şartıyla zorunlu yurt dışı seyahatleri de izin verilen etkinlikler arasında yer alıyor.

NORVEÇ: Ülkede dünden itibaren kreşler açıldı, klinikler hizmet vermeye başladı. Gelecek hafta ise ilkokullar açılacak.

İSPANYA: En sıkı tecrit kurallarını uygulayan ülkeler arasında yer alan İspanya, bazı sektörel gevşetmelerle bu önlemleri 4 Mayıs’a kadar uzatmıştı. Ölümlerin günlük bazda 400’ün altına düştüğü ülkede 27 Nisan’dan itibaren çocukların hava almak için sokağa çıkmalarına da izin verilecek.

FRANSA: Gevşetme konusunda temkinli ilerlemeyi tercih eden Fransa henüz planlama aşamasında. İlk adımlar 11 Mayıs’tan sonra atılacak. Fransa Başbakanı Edouard Philippe, 11 Mayıs’ın ‘önceki hayata’ dönüş değil yeni bir aşamanın başlangıcı olacağını belirterek normal hayata dönüş için uzun süre beklenmesi gerekeceğini söyledi.

POLONYA: Aşamalı plan hazırlayan ülkeler arasındaki Polonya’da işletmeler faaliyete geçmeye başladı. Yüz metrekareden büyük işletmelerin ve kiliselerin faaliyetlerine 15 metrekareye bir kişi düşmesi şartıyla izin veriliyor.