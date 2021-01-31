Avrupa’da aç-kapa korona

Kıtada salgının gidişatı ve kısıtlamalar, ülkelere göre farklılık gösteriyor. Fransa bugünden itibaren Avrupa Birliği (AB) dışından gelenlere sınırlarını kapatılırken, Almanya’da da mutasyonlu virüsün yoğun olarak görüldüğü ülkelerden yolcu getiren şirketlere taşıma yasağı getirildi. Buna karşılık İtalya’da bugünden itibaren koronavirüs önlemleri gevşetiliyor.

FRANSA KAPANIYOR

Kıtanın önde gelen ülkelerinden Fransa, AB üyesi olmayan ülkelerden gelenlere sınırlarını kapatıyor. Anakarada salgına en çok kurban veren ülkelerin başındaki Fransa’da, 75 binden fazla kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Günlük yeni vakalar da 20 bin dolaylarında seyrediyor. Yeni önlemleri açıklayan Fransa Başbakanı Jean Castex, özel durumlar hariç tutulmak üzere, AB dışından yapılacak tüm seyahatlerin yasaklandığını duyurdu. AB ülkelerinden seyahatlerde de negatif koronavirüs testi isteneceği bildirildi. Ülkede ayrıca 20 bin metrekarenin üstünde alana sahip gıda satışı yapmayan mağazalar da bugünden itibaren kapatılıyor. Ülkede restoran ve kafeler bir süredir kapalı tutulurken, Başbakan Castex, yasağa uyulup uyulmadığının kati bir biçimde izleneceğini söyledi.

ALMANYA ALARMDA

83 milyon nüfusla kıtanın en kalabalık ülkesi konumundaki Almanya da kısıtlamaları artırıyor. İçişleri Bakanlığı, COVID-19’un daha hızlı yayılan yeni türünün yoğun olarak görüldüğü ülkelerden gelen uçak, tren, otobüs ve gemi şirketlerine 17 Şubat’a kadar yolcu taşıma yasağı getirildiğini duyurdu. Yasağın, dün itibariyle İngiltere, İrlanda, Portekiz, Güney Afrika ve Brezilya, 31 Ocak’tan sonra da Afrika kıtasında yer alan Esvatini ve Lesotho’dan gelenler için geçerli olacağı bildirildi. İçişleri Bakanı Horst Seehofer, virüsün mutasyona uğramış türünün görüldüğü ülkelere uygulanacak yasağı savunarak, “Mutasyon virüsün görüldüğü bölgelere gerçekten zorlayıcı bir neden olmadan seyahat etmek, düpedüz aptallık olur” diye konuştu.

İTALYA GEVŞETİYOR

Salgının ilk dalgasında büyük kayıplar veren ve ikinci dalgayı yaşayan İtalya, birçok bölgede kısıtlamaları gevşetmeye hazırlanıyor.

1 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere kısıtlamaların gevşetileceği bölgeler, ‘turuncu’ yani ‘orta riskli’den ‘sarı’ ve ‘düşük riskliye’ çevrilecek.

Turistlerin yoğun olarak tercih ettiği Milano ve başkent Roma da düşük riskli ilan edilecek.

Vatikan Müzesi ve Sistin Şapel de 88 gün aradan sonra yarın ziyarete açılacak. Tüm ülkede gece sokağa çıkma yasağı ve saat 18.00’den sonra restoranlarda masaya servis yasağı sürecek.

Ülkede salgına 87 binden fazla kayıp verilirken, bunun İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanan en büyük kayıp olduğuna dikkat çekiliyor.

Siyasi ve ekonomik baskılar nedeniyle tedbirlerin gevşetilmesi yoluna gidilirken ülkenin salgında henüz tedbirleri gevşetebilecek kadar vakaları azaltamadığına da işaret ediliyor.