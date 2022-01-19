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HABERLERDünya Haberleri

Avrupa'da 5 ülkede günlük vaka sayısında artış: 1 milyona dayandı!

#Koronavirüs#AVRUPA#Dünya
Avrupada 5 ülkede günlük vaka sayısında artış: 1 milyona dayandı

Orta Avrupa'da 5 ülkede toplam tespit edilen günlük vaka sayısı 975 bini geçti. Fransa ve İtalya en yüksek vaka tespit edilen ülkeler olurken, Covid-19dan en fazla can kaybı İngiltere'de oldu.

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Avrupa'da Omicron varyantının etkisi sürüyor. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanyada vaka sayılarında ve can kayıplarında yükseliş devam ediyor.

Fransa, bu ülkeler arasında en fazla vakanın tespit edildiği ülke oldu. Ülkede 24 saatte 464 bin 769 vaka tespit edilirken, 375 kişi hayatını kaybetti. İtalya'da bir günde 228 bin 179 kişide Covid-19 tespit edildi ve 434 kişi yaşamını yitirdi.

İngiltere'de vaka sayısı 94 bin 432 olarak açıklanırken, can kaybı 438e ulaştı.

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Almanya'da vaka sayısı 95 bin 98 olarak açıklandı ve can kaybı 199 olarak kaydedildi. Son olarak İspanyada 94 bin 472 vaka tespit edilirken, 284 kişi hayatını kaybetti.

BEŞ ÜLKEDE GÜNLÜK VAKA SAYISI 975 BİNİ GEÇTİ

İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanyada 24 saatte tespit edilen Covid-19 vaka sayısı 976 bin 950 olarak kaydedildi.

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Öte yandan, bu ülkelerdeki toplam can kaybı ise 1730 olarak açıklandı.

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#Koronavirüs#AVRUPA#Dünya

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