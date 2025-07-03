Avrupa’da +40 alarmı: 4 kişi öldü

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Geçtiğimiz hafta boyunca Avrupa’yı etkisi altına alan şiddetli sıcak hava dalgası, kıta genelinde pek çok ülkede geniş çaplı sıcaklık uyarılarını tetikledi. Portekiz, İspanya, Fransa ve İtalya, 40 santigrat dereceyi aşan sıcaklıklarla en çok etkilenen ülkeler arasında yer aldı.

EYFEL ZİYARETE KAPATILDI

Fransız meteoroloji ajansı, başkent Paris dahil 16 kentte kırmızı alarm, 68 şehirde ise turuncu alarm verildiğini duyurdu. İki kişi sıcak havalar nedeniyle hayatını kaybetti. Ülke genelinde yaklaşık 1900 okul tamamen veya kısmen bir günlüğüne kapatılırken, Paris’te Eyfel Kulesi’nin üst katı ziyarete kapatıldı. ​​​​​​​Tarn-et-Garonne vilayetindeki Golfech Nükleer Santralının bir reaktörünün faaliyetleri de 29 Haziran’dan itibaren durduruldu.

ÖĞLEN ÇALIŞMAK YASAK

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İtalya’da da aşırı sıcak hava sebebiyle iki kişi hayatını kaybetti. Vicenza kenti yakınlarındaki bir şantiyede de 2 işçinin çalışırken fenalaştığı ve işçilerden birinin komada olduğu ifade edildi. Öğle saatlerinde açık havada çalışmak yasaklandı. İtalya Sağlık Bakanlığı, güneşten korunma yöntemleri yayınlamayı sürdürürken, 18 kentte yüksek “kırmızı alarm” ilan etti. Ülke genelinde acil servislere sıcak çarpması şikayetiyle başvuranların sayısının arttığı belirtildi. Floransa ve Bergamo kentlerinde de yoğun elektrik tüketimi ve sıcağın da etkisiyle kabloların aşırı ısındığı ve bunun da iki kentte de elektriklerin bir süre kesilmesine yol açtığı kaydedildi.

EN SICAK HAZİRAN

İspanya Meteoroloji Enstitüsü, Barcelona’da sıcaklık kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1914’ten bu yana en sıcak haziran ayının yaşandığını açıkladı. Bu yıl haziran ayında ortalama sıcaklığın 26 dereceye ulaştığı belirtilen açıklamada, bir önceki en sıcak haziran ayının ise 25.6 derece ile 2003’te kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Ayın en yüksek sıcaklığı 37.9 derece ile 30 Haziran’da yaşandı.